Hartberg will gegen Tirol Meistergruppen-Ticket fixieren

Auch wenn Trainer Markus Schopp tiefstapelt und noch immer den Klassenerhalt als Ziel ausruft, wird Hartberg gegen die WSG wohl alles daran setzen, um die Teilnahme am oberen Play-off zu fixieren.

Hartberg-Coach Markus Schopp will eine erfolgreiche Saison nicht an der Teilnahme an der Meistergruppe festmachen. GEPA pictures