Hartberg verstärkt sich mit Mittelfeldprofi Markus

Beim TSV Hartberg gibt man die Verpflichtung des slowenischen Mittelfeldspielers Benjamin Markus bekannt. Der 23-Jährige wechselt aus seiner Heimat von NK Domzale in die Oststeiermark, wo er einen Zweijahresvertrag bis 2026 plus Option unterzeichnet.

Benjamin Markus heuert in Hartberg an. TSV Hartberg

Bundesligist TSV Hartberg hat den slowenischen Profi Benjamin Markus verpflichtet. Der 23-jährige, defensive Mittelfeldspieler kommt vom slowenischen Erstligisten NK Domzale, den er zuletzt als Kapitän angeführt hat. Bei der Mannschaft von Marks Schopp unterzeichnet Markus einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026 plus Option auf Verlängerung. Über die Ablösesumme für den ehemaligen Nachwuchsnationalspieler Sloweniens wurde Stillschweigen vereinbart.

"Benjamin ist ein sehr interessanter Spieler, den wir schon länger beobachtet haben. Er hat in Slowenien bereits in sehr jungen Jahren Erfahrung gesammelt. Er hat das Potenzial, Nationalteamspieler in Slowenien zu werden. Dafür möchte er bei uns den nächsten Schritt gehen, und auf diesem Weg wollen wir ihn begleiten. Wir sehen in ihm extrem viel Potenzial. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem unglaublich spielintelligenten Spieler, der flexibel einsetzbar ist", freut sich Coach und Sportdirektor Markus Schopp über die Verstärkung für das Mittelfeld.

Schendl und Karner kommen ebenfalls

Markus absolvierte insgesamt 126 Spiele für Domzale und schloss mit seinem Ex-Klub die vergangene Saison auf dem sechsten Platz ab. Für das slowenische U-21 Nationalteam lief der defensive Mittelfeldspieler insgesamt sechsmal auf. Nun will er in Hartberg seinen nächsten Karriereschritt tätigen. "Ich habe mich für den TSV Hartberg entschieden, weil der Verein gut aufgestellt ist und ich denke, dass die österreichische Bundesliga eine der besten Ligen für junge Spieler ist. Mein Ziel ist es, der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen, damit wir uns für Europa qualifizieren können", sagt der slowenische Profi.

Zudem holen die Hartberger mit Jonas Karner und Sandro Schendl zwei weitere Youngsters zum Verein, die jeweils einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Karner kommt von der Zweitmannschaft von Sturm Graz in die Oststeiermark, Schendl stand zuletzt für Zweitligist SV Ried auf dem Platz. "Jonas Karner und Sandro Schendl sind zwei Spieler, die sehr spannende Fähigkeiten für unsere Spielidee mitbringen. Sie sind lösungsorientiert, kreativ und mutig. Trotz ihres jungen Alters konnten beide bereits interessante Erfahrungen sammeln und wollen nun bei uns den nächsten Schritt gehen. Ich freue mich sehr darauf, sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen", erklärt Schopp.