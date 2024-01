Hartberg verleiht Lemmerer nach Amstetten

Jürgen Lemmerer verlässt Bundesligist TSV Hartberg vorerst und schließt sich leihweise bis Saisonende dem SKU Amstetten an.

Beim TSV Hartberg gibt man den leihweisen Abgang von Jung-Stürmer Jürgen Lemmerer bekannt. Der 20-jährige Angreifer wechselt zu Zweitligaschlusslicht Amstetten, das er bis Saisonende in der Offensive unterstützen wird. In der aktuellen Saison kam der frühere U-16-Nationalspieler Österreichs nur zu drei Kurzeinsätzen für die Oststeirer in der Bundesliga und blieb dabei ohne Torerfolg. Für die Zweitvertretung der Hartberger erzielte er in sechs Partien der Landesliga Steiermark zwei Tore.

Amstetten-Coach Patrick Enengl freut sich über die Verstärkung im Angriff: "Jürgen ist ein junger, talentierter Spieler, der extreme Dynamik mitbringt. Genau dieses Element haben wir noch auf letzter Linie gesucht. Wir sind froh, dass es nun geklappt hat." Zuvor hatten sich die Niederösterreicher in der Offensive bereits mit GAK-Stürmer Atsushi Zaizen verstärkt, der ebenfalls bis Saisonende ausgeliehen wurde.

Lemmerer wechselte im Sommer 2021 aus der Akademie Burgenland nach Hartberg und wurde im Jahr darauf für eine halbe Saison zum SV Lafnitz verliehen. Insgesamt bringt es der 20-Jährige bisher auf 17 Einsätze für die Profimannschaft der Oststeirer, in denen er eine Vorlage beisteuern konnte.