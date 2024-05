Hartberg verlängert mit Tobias Kainz

Der TSV Hartberg und Tobias Kainz haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Oststeirer am Freitag bekanntgaben, wurde das Arbeitspapier des Führungsspielers um zwei weitere Jahre verlängert.

Der TSV Hartberg hat den Vertrag von Tobias Kainz um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das gab der Klub aus der Steiermark am Freitag bekannt. Damit bleibt ein wichtiger Spieler beim Klub, ist Kainz doch seit der ersten Hartberger Bundesliga-Stunde im Jahr 2018 beim Klub.

Tobias Kainz erklärt: "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag um weitere zwei Jahre beim TSV verlängern konnte! Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde alles dafür tun den erfolgreichen Weg weiter zu gehen." Trainer und Sportdirektor Markus Schopp freut sich über den Verbleib seines Spielers: "Es ist eine angenehme Situation, Tobi Kainz weiter an den TSV Hartberg binden zu können. Tobi ist seit Tag eins in der Bundesliga dabei und kennt das Projekt sehr gut. Er ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Idee und vor allem ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Kabine. Deswegen freut es uns sehr, mit Tobi Kainz weiterhin den Weg gemeinsam gehen zu können."