Hartberg: Mit guten Erinnerungen zurück in die Meistergruppe

5. Juli 2020 - Sturm Graz gegen Hartberg: 1:4

Obwohl die Hartberger bereits am vorletzten Spieltag den fünften Platz fixiert hatten, trat man zum Abschluss der Meistergruppe keinesfalls mit angezogener Handbremse an. Mit einem klaren 4:1-Erfolg in Graz gegen Sturm setzte man den perfekten Schlusspunkt unter eine erfolgreiche Debütsaison im oberen Play-off. In den folgenden acht Spielen gegen die Blackies gelang ihnen aber nur mehr ein weiterer Sieg. GEPA pictures