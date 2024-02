Hartberg leiht Babuscu von Gaziantep

Der TSV Hartberg verstärkt sich noch einmal in der Offensive und leiht Onurhan Babuscu vom türkischen Erstligisten Gaziantep bis Jahresende aus. Für den 20-Jährigen besitzen die Steirer eine Option auf Verlängerung. Hartberg reagiert damit auch auf den Abgang von Christoph Lang.

Der TSV Hartberg ist doch noch am Transfermarkt aktiv geworden und leiht Onurhan Babuscu vom türkischen Erstligisten Gaziantep. Der 20-Jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Oststeirern einen Leihvertrag bis Jahresende 2024. Hartberg besitzt zudem eine Option auf Verlängerung. Damit reagieren die Hartberger auch auf den Abgang von Christoph Lang, dessen Leihe von Sturm vorzeitig abgebrochen wurde und der anschließend fix von Rapid fest verpflichtet wurde.

"Nach dem Abgang von Christoph Lang war Handlungsbedarf in der Offensive gegeben. Wir sind froh, dass es nun mit der Leihe von Onurhan Babuscu geklappt hat. Er hat bei der Admira seine Qualitäten und sein Talent bereits aufblitzen lassen. Zuletzt hatte er keine einfache Zeit in der Türkei. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns wohlfühlt, sich nicht nur weiterentwickelt sondern uns auch helfen kann", erklärt Obmann Erich Korherr.

Zuletzt kaum Spielminuten in der Türkei

Das ehemalige Admira-Talent freut sich über die Rückkehr nach Österreich: "Ich bin extrem glücklich darüber und freue mich, dass es nach eineinhalb Jahren mit der Rückkehr in die Bundesliga geklappt hat und dass ich mit so einer geilen Truppe spielen kann. Ich möchte wieder viel spielen und der Mannschaft helfen. Mein Ziel ist, einen guten Tabellenplatz zu erreichen, bestmöglich schaut dabei ein internationaler Startplatz heraus."

Der 20-jährige Offensivspieler soll in Hartberg wertvolle Spielpraxis sammeln, nachdem bei seinem Stammverein Gaziantep zuletzt kaum auf Einsatzminuten kam. In der aktuellen Saison sprang bislang nur ein Einsatz im türkischen Pokal für den gebürtigen Niederösterreicher heraus, der in der Oststeiermark künftig mit der Rückennummer 19 auflaufen wird. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler Österreichs ist bereits zur Mannschaft im Trainingslager in Moravske Toplice gestoßen.

Auch Hartberg-Trainer Markus Schopp ist froh über die zusätzliche Verstärkung in der Offensive: "Wir sind sehr froh, dass wir Onurhan nach Hartberg holen konnten. Ein Spieler, der in Österreich schon zeigen durfte, welches Potenzial er hat. Mit seinen Qualitäten kann er uns was geben, was wir in dieser Form nicht haben und uns bereichert. Ein spannender junger Spieler, den wir auf seinem Weg begleiten wollen. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und ihn als Teil unserer Gruppe begrüßen zu dürfen."

Die Hartberger liegen nach einem starken Herbst mit 29 Punkten aktuell auf Platz vier der Tabelle und haben gute Chancen, zum zweiten Mal nach 2021 den Einzug in die Meistergruppe schaffen. Zum Frühjahrsstart steht für Mannschaft von Coach Schopp ein Auswärtsspiel bei der Wiener Austria (10. Februar, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) an.