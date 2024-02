Hartberg lässt vorne zu wünschen übrig und verteilt hinten Geschenke

Der TSV Hartberg ging mit einer guten Ausgangsposition in das erste Spiel des Frühjahrs, musste aber direkt zum Start einen Nackenschlag hinnehmen. Bei der 1:3-Niederlage gegen die Wiener Austria ließ man in der Offensive seine Effizienz vermissen und offenbarte in der Defensive zu viele Unachtsamkeiten.

Mit 29 Punkten startete der TSV Hartberg nach einem erfolgreichen Herbst als Tabellenvierter in das Frühjahr und wollte die Qualifikation für das obere Play-off so schnell wie möglich fixieren. Mit einem Auswärtssieg bei der Wiener Austria sollte diese Mission einen erfolgreichen Start erleben, schlussendlich büßte man durch eine 1:3-Niederlage gegen die Violetten aber Abstand auf die Konkurrenz ein und machte vielmehr einen weiteren Gegner im Kampf um die oberen sechs Plätze stärker. Und dass, obwohl man beim Duell in der Bundeshauptstadt genügend Chancen vorfand, um das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. "Wir haben es selbst aus der Hand gegeben, uns mit drei Punkten zu belohnen", musste Cheftrainer Markus Schopp daher im Interview bei "Sky" nach dem Spiel zugeben.

Dabei erwischten die Oststeirer mit der schnellen Führung durch Toptorjäger Maximilian Entrup nach nur fünf Spielminuten eigentlich einen ideal Start und hätten nach einer weiteren Möglichkeit des Angreifers, um den im Winter lange Zeit Abgangsgerüchte kursierten, bereits früh alles Richtung drei Punkte stellen können. "Ich habe das 2:0 am Fuß, wenn ich das mache, geht die Partie wahrscheinlich in die richtige Richtung", haderte der 25-Jährige und musste schlussendlich feststellen: "Wir sind an der Effizienz im letzten Drittel und vor dem Tor gescheitert. Ich glaube, wir sind absolut verdient in Führung gegangen, wir haben einen richtig guten Plan gehabt."

Ärger über Gegentore

Das war auch seinem Cheftrainer nicht verborgen geblieben, der aber dennoch "einen verdienten Sieger aus Wien" sah, der im Gegensatz zu seinem eigenen Team vorne wesentlich effizienter agierte: "Am Ende des Tages geht es darum, wer die Tore macht. Da waren wir heute leider nicht dort, wo wir sein sollten. [...] Ich glaube, das Spiel kann nach 20 Minuten entschieden sein, wenn wir unsere Chancen und Umschaltmöglichkeiten nutzen. Das tun wir nicht und dann lassen wir den Gegner zu einfach zu Torchancen kommen. Da müssen wir einfach noch entschlossener und klarer in den Zweikämpfen sein. Wir haben es heute selbst aus der Hand gegeben, uns mit drei Punkten zu belohnen." Am Ende gaben die Hartberger zehn Torschüsse ab, fünf davon gingen auch auf den Kasten von Gegner-Keeper Mirko Kos und damit exakt so viele wie auf der Gegenseite bei den Wienern. Nur die machten daraus drei statt nur einem Treffer.

Doch nicht nur die mangelnde Chanceneffizienz der Hartberger Offensive, welche allerdings mit dem Wechsel von Christoph Lang einen schwerwiegenden Abgang verkraften musste, bereitete Coach Schopp Sorgen. Auch defensiv machte man es den Wienern bei allen drei Gegentoren zu leicht. "Alle drei Tore ärgern mich sehr. Defensiv haben wir der Austria Geschenke gemacht", so Schopp. "Das erste Tor ist eine Spielverlagerung, die so nie zustande kommen darf. Da haben wir in der Box ganz schlecht verteidigt. Beim zweiten kann man sagen, dass es ein komplett individueller Fehler war, aber wenn man sich die Details ansieht, an denen wir arbeiten, gibt es da ganz klare Gründe, wieso das passiert ist. Das sollte und darf in dieser Situation schon gar nicht passieren. Das dritte Tor passierte einfach in einer kurzen Phase nach dem 2:1, wo ein paar nicht wirklich am Platz waren. Wenn man sich ansieht, wie wir uns, speziell vor dem dritten Tor, in den Zweikämpfen verhalten haben, dann darf das auch nicht passieren."

So stehen die Hartberger trotz eines beherzten Auftritts mit leeren Händen da und verpassten es, im Kampf um die Top sechs einen großen Schritt zu machen. Laut Torjäger Entrup hat nach dem 1:3 "der Wille gefehlt" , um den Rückstand noch aufzuholen und auch Kapitän Jürgen Heil war der Meinung, dass man sich für die Leistung mehr verdient gehabt hätte: "Das tut schon weh. Es war kein schlechtes Spiel von uns und es wäre viel mehr möglich gewesen." Beim kommenden Heimspiel gegen den LASK (18. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! auf kicker) hat man aber direkt die nächste Chance, um zu zeigen, dass wirklich mehr möglich ist.