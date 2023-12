Hartberg & Klagenfurt: Die Überraschungsteams in Zahlen

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Bundesliga-Dienstleister "Opta" hat auch in dieser Herbstsaison jedes Tor, jeden Zweikampf, jedes Foul registriert und mit dem Schlusspfiff der letzten Partie auf "Ergebnis" gedrückt. Der kicker präsentiert Ihnen die interessantesten Zahlen.

Zahlen gewünscht? Bittesehr! Wie es den TSV Hartberg und Austria Klagenfurt auf die Plätze vier und fünf verschlug, verdeutlichen die Opta-Stats.

Klein, aber oho…

… Austria Klagenfurt traf vom 7. Mai 2023 bis 28. Oktober 2023 in neun Bundesliga-Heimspielen in Folge - erstmals so lange in der Klubhistorie.

… am 10. Spieltag gewann der TSV Hartberg sein Heimspiel gegen die WSG Tirol mit 3:0 und spielte damit erstmals seit April 2021 in der Bundesliga in drei Spielen in Folge zu Null.

… in der 16. Runde trennten sich Austria Klagenfurt und der TSV Hartberg mit einem 1:1-Remis, damit endete erstmals in der Geschichte der Bundesliga ein Montagsspiel unentschieden (nach zuvor sechs Heimsiegen und vier Auswärtssiegen).

… Hartberg gewann zuletzt vier Heimspiele in Folge (Runde 10-17). Eine derartige Serie schafften die Oststeirer in der Bundesliga zuvor nur von Mai bis August 2019 - eine längere noch nie.

… die Klagenfurter erzielten 23 Tore bei einem xG-Wert (expected goals) von 16,4 - also um 6,6 mehr als von ihrer Chancen-Qualität zu erwarten war. Effizienter agierte in dieser Herbstsaison keine andere Mannschaft.

… die Hartberger erzielten sechs Tore nach Vertikalangriffen (Spielzüge, die noch in der eigenen Hälfte starten und bei der mindestens 50% in Richtung gegnerisches Tor gespielt werden) - so viele wie kein anderes Team in diesem Bundesliga-Herbst.

Torjäger & Co …

… Sinan Karweina führt mit 14 direkten Torbeteiligungen (8 Tore, 6 Assists) die Scorerwertung der Bundesliga an. Seine sechs Assists sind alleiniger Höchstwert, seine acht Tore geteilter Höchstwert. Karweina war als erster Klagenfurt-Spieler in sieben aufeinanderfolgenden Bundesliga-Einsätzen an einem Tor direkt beteiligt (32. Runde 2022/23 bis 7. Runde 2023/24).

… Maximilian Entrup erzielte in seinen ersten acht Bundesliga-Spielen für den TSV Hartberg acht Tore - als erster Spieler der Oststeirer. Der Ex-aequo-Führende der Torschützenliste erwies sich dabei als Meister der Effizienz. Er erzielte um 3,4 Tore mehr als "expected" - einen höheren xG-Wert verbuchte kein anderer Spieler.

… bei Austria Klagenfurt verpassten drei Spieler (Thorsten Mahrer, Till Schumacher und Nicolas Wimmer) keine einzige Spielminute in dieser Herbstsaison - so viele wie bei keinem anderen Team. Schumacher ist der einzige ausländische Feldspieler, der alle 1530 Spielminuten absolvierte.

… vier Spieler des TSV Hartberg (Christoph Lang, Dominik Prokop, Maximilian Entrup und Dominik Frieser) hatten mindestens drei Einsätze in Folge mit Torbeteiligung - mehr als bei jedem anderen Team in der Bundesliga. Christoph Lang war als erster Hartberger in der Bundesliga sogar in sechs aufeinanderfolgenden Einsätzen an einem Tor direkt beteiligt.

… Nicolas Wimmer, sonst als einer der zweikampfstärksten Spieler der Bundesliga bekannt, spielte 204 Pässe ins Angriffsdrittel der Klagenfurter - mehr als jeder andere Spieler in dieser Herbstsaison.

… Hartberg-Verteidiger Paul Komposch hatte in den 17 Herbstrunden nicht weniger als 1.268 Ballkontake. Noch öfter am Ball war nur Reinhold Ranftl

… am fünften Spieltag absolvierte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult als erst zehnter Trainer der Bundesliga-Geschichte sein 250. Bundesligaspiel. Den Rekord hält Pacults früherer Rapid-Trainer Otto Baric mit 466 Spielen.