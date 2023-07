Club gleicht binnen drei Minuten aus - Fiel ist es "einen Tick zu wild"

Der 1. FC Nürnberg bleibt in der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2023/24 weiter ungeschlagen: Am Mittwochabend spielte der Zweitligist gegen den TSV Hartberg 2:2.

Dem Torfestival gegen den 1. FC Hersbruck (13:1) hatte der FCN am vergangenen Samstag ein 1:0 gegen den tschechischen Klub FK Pardubitz folgen lassen. Am Mittwoch kamen die Mittelfranken dann im Rahmen des Trainingslagers in Kothmühle (Österreich, 3. bis 10. Juli) nicht über ein 2:2 gegen den TSV Hartberg hinaus.

Club-Coach Fiel schickte sein Team in einem 4-3-3 auf den Rasen, vor Mathenia (gerade erst verlängert) begannen Hofmann, Marquez, Lawrence und Brown in der Viererkette, davor Handwerker, Duman und Schleimer. In vorderster Front ließ der neue Nürnberger Cheftrainer Goller, Daferner und Neuzugang Okunuki von der Leine. Wirklich flüssig sah das Spiel des Zweitliga-14. der Vorsaison aber nicht aus. Nach vorne ging kaum etwas - und hinten offenbarte der Club Lücken. So auch in Minute 22: Youngster Hofmann klärte zweimal vor der Linie, ehe Hartbergs Entrup doch auf 1:0 stellte.

Kurz nach der Pause erhöhte Solet sogar auf 2:0 für den Außenseiter (51.). Dann aber war die neue Nürnberger Elf auf Betriebstemperaturen und übte mächtig Druck auf den Gegner aus. Binnen drei Minuten glichen Torjäger Duah und Antreiber Möller Daehli (61., 64.) den Spielstand aus. Der Club war nun das überlegene Team und hätte durch Hayashi und Uzun auf 3:2 stellen können (67., 68.).

Lohkemper verpasst das 3:2

In der Schlussviertelstunde drückten die Nürnberger noch auf den Siegtreffer, doch der noch leicht abgefälschte Schuss von Lohkemper rauschte knapp am linken Pfosten vorbei (81.). So blieb es beim durchaus leistungsgerechten Remis.

FCN-Coach Fiel bilanzierte hinterher: "Der Gegner hat uns schon Probleme gemacht. Mir war es einen Tick zu wild. Wir hatten zu wenig Kontrolle. Mir hat aber gefallen, dass wir nach dem 0:2 nochmal zurückgekommen sind und versucht haben, trotz der schweren Beine, das Spiel noch zu drehen." Am Sonntag steht das nächste Testspiel an: Um 17 Uhr wartet der ungarische Erstliga-Aufsteiger Diosgyöri VTK.

Nürnberg - 1. Halbzeit: Mathenia - Hofmann, Marquez, Lawrence, Brown - Handwerker - Duman, Schleimer - Goller, Daferner, Okunuki

Nürnberg - 2. Halbzeit: Klaus - Castrop, Gürleyen, Loune, Valentini - Geis - Uzun, Möller Daehli - Lohkemper, Duah, Hayashi