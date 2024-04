Hartberg auf der Mission LASK-Doppelschlag

Der 3:1-Erfolg in Linz gegen den LASK war für den TSV Hartberg nach einem verpatzten Start in die Meistergruppe ein wichtiges Zeichen, um es im Kampf um die internationalen Plätze noch einmal spannend zu machen. Mit reichlich Motivation will man auch im Rückspiel zuhause seinen Hunger nach Erfolg weiter stillen.

Mit dem 3:1-Befreiungsschlag in Linz ist der Erfolgshunger beim TSV Hartberg zurückgekehrt. "Zweimal gegen den LASK und dann noch gegen Klagenfurt. Wir schauen, dass wir noch sechs Punkte holen", erklärte Hartbergs Kapitän Jürgen Heil vor dem Heimspiel gegen die Oberösterreicher am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker)). Mit dem Auswärtssieg wurde das Rennen um Platz drei in der Bundesliga noch enger. Gewinnt Hartberg erneut, wäre der drittplatzierte LASK an Punkten eingeholt.

"Am Mittwoch sollten wir einen weiteren Schritt setzen, um von Größerem zu träumen", sagte Markus Schopp. Das "wichtige Zeichen", um sich im Saisonfinish für den "höchstmöglichen Platz" in Stellung zu bringen, kam auch bei seinen Spielern an. "Der Sieg war extrem wichtig für die Moral und das Selbstvertrauen", betonte ÖFB-Teamstürmer Maximilian Entrup, während Kapitän Heil meinte: "Wir haben die letzten Wochen viel auf die 'Goschn' bekommen, wurden von vielen wieder abgeschrieben, wissen aber, was wir können. Es war nicht leicht, weil für diesen Fußball, den wir spielen, benötigt man Selbstvertrauen und 100-prozentigen Einsatz."

Die Oststeirer waren mit zwei Niederlagen und einer Tordifferenz von 1:8 in den ersten beiden Spiele gestartet, ehe man am dritten Spieltag des oberen Play-offs beim 2:2 gegen Austria Klagenfurt zumindest einen Punkt ergattern konnte. Gegen den LASK ist man nach dem 3:1-Erfolg nun schon seit elf Bundesligapartien ohne Niederlage und liegt in der Tabelle mit 21 Punkten nur mehr drei Zähler hinter den Athletikern.