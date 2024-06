Harres' Abgang schmerzt - und füllt die Kassen: Wer soll Homburg in die 3. Liga schießen?

Wenige Tage nach der schmerzhaften Niederlage im Pokalfinale musste der FC 08 Homburg den nächsten Nackenschlag hinnehmen. Goalgetter Phil Harres wird den FCH verlassen. Um das gesteckte Ziel, den Aufstieg in die 3. Liga, zu erreichen, sucht der FCH nun einen adäquaten Ersatz.

Aktuell befinden sich die Spieler des FC Homburg im Urlaub. Hinter ihnen liegen ereignisreiche Wochen: Zunächst hatte es am 18. Mai im letzten Punktspiel des Jahres einen beeindruckenden 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Spitzenreiter SV Stuttgarter Kickers gegeben. Dadurch vermasselten die Saarländer noch auf den allerletzten Drücker den Kickers den Aufstieg und kürten den VfB Stuttgart II zum Meister. Und genau eine Woche später waren die Homburger auch bei der 1:2 (1:2)-Niederlage im Saarlandpokal-Finale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken nicht chancenlos. Den "großen Knall" gab es dann allerdings wenige Tage später: Mit Phil Harres zieht es den besten Torjäger der Regionalliga Südwest zum Erstbundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel.

"Ja, zuletzt gab es bei uns nach dem Sieg gegen die Stuttgarter Kickers zunächst richtig erfreute Gesichter. In diesem Spiel hatte man gesehen, zu welch starker Leistung unsere Mannschaft in der Lage sein kann", sagt Sportvorstand Michael Koch und ergänzt: "Im Saarlandpokal-Finale war Saarbrücken in der ersten Halbzeit besser, wir dafür nach der Pause. Von daher war es schon etwas bitter, sich nicht erneut für den DFB-Pokal qualifizieren zu können."

Harres hinterlässt große Spuren - und volle Kassen

Und in Sachen Harres habe man auf Seiten der Homburger sämtliche Vor- und Nachteile eines Transfers nach Kiel diskutiert. "Letztlich ist es doch so, dass wir einem 22-Jährigen nicht die Chance verbauen können, in der 1. Bundesliga zu spielen. Es spricht ja auch für die gute Arbeit, die bei uns geleistet wird, dass Phil sich in Homburg so stark weiterentwickelt hat. Und natürlich war es auch in finanzieller Hinsicht ein guter Transfer für uns", betont Koch. In Bezug auf die Ablösesumme und die Transferdetails wurde zwischen sämtlichen beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Ersatz für Phil zu finden, entwickelt sich gerade zu einer extrem schweren Aufgabe. Sportvorstand Michael Koch über die Probleme bei der Suche nach einem Harres-Ersatz

Aktuell bemühen sich die Homburger Verantwortlichen darum, sportlich einen möglichst gleichwertigen Ersatz für Harres zu finden. Aber der Sportvorstand gibt zu bedenken: "Welcher Topstürmer wechselt schon gerne freiwillig in die Regionalliga - wenn ihm auch Angebote aus den drei Bundesligen darüber vorliegen? Ersatz für Phil zu finden, entwickelt sich gerade zu einer extrem schweren Aufgabe." Harres hatte in der vergangenen Saison der Regionalliga Südwest 24 Treffer erzielt. Und die Homburger benötigen nun erneut einen Angreifer mit hoher Qualität. Schließlich ist laut Koch mit dem "Aufstieg" das hohe Ziel für die kommende Runde bereits intern festgelegt worden.

Ein weiteres Thema rund ums Waldstadion ist die Suche nach einem Sportdirektor. "Dessen Anforderungsprofil sieht so aus, dass er sich gut im bezahlten Fußball auskennen muss. Er soll nicht nur unsere Regionalliga-Mannschaft weiter voranbringen, sondern auch die U 23 und den Nachwuchsbereich. Gerade ein Aufstieg unserer U 23 von der Saarlandliga in die Oberliga wäre hilfreich, da dort die jungen Spieler mehr gefordert werden", ist sich Koch sicher.

Vorbereitungsbeginn im Hinblick auf die kommende Saison in der Regionalliga ist am Sonntag, den 23. Juni. Festgelegt wurde bereits vom 30. Juni bis zum 6. Juli ein Trainingslager in Hirschegg (Kleinwalsertal).