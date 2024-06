Harnik würde Alaba-Anwesenheit bei EM begrüßen: "Kann seine Erfahrungen einbringen"

Aufgrund eines im vergangenen Dezember erlittenen Kreubandrisses muss das österreichische Nationalteam bei der EM in Deutschland auf Kapitän David Alaba verzichten. Der 31-jährige Profi von Real Madrid soll aber dennoch bei der Endrunde dabei sein und als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft fungieren. Martin Harnik ist von dieser Idee angetan.

In weniger als zwei Wochen steht für das österreichische Nationalteam der Auftakt bei der EM an. Dann trifft die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick im ersten Gruppenspiel in Düsseldorf auf Frankreich und will für einen möglichst guten Start in die Endrunde sorgen. Allerdings plagen die ÖFB-Auswahl vor dem Turnierstart einige Verletzungssorgen: Neben Angreifer Sasa Kalajdzic und Mittelfeldmotor Xaver Schlager schmerzt besonders der Ausfall von Kapitän David Alaba, der nach seinem im vergangenen Dezember erlittenen Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit wird. Auf die Dienste des 31-jährigen Abwehrspielers will man aus österreichischer Sicht aber nicht gänzlich verzichten und ihn in einer anderen Rolle einbinden.

So soll der Real-Profi als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft fungieren und damit seine reichliche Erfahrung an seine Mitspieler weitergeben. Mit bereits zwei EM-Teilnahmen und sieben absolvierten Spielen kann Alaba gemeinsam mit Ex-Profi Martin Hinteregger sowie Marcel Sabitzer die meisten Einsätze bei einer EURO vorweisen und seinen Kollegen daher einiges mit auf den Weg geben.

Sein ehemaliger Teamkollege Martin Harnik, der mit dem aktuellen ÖFB-Kapitän in 41 Spielen gemeinsam auf dem Platz stand, sieht diese Gedankenspiele bei Servus TV in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" sehr positiv und würde eine Teilnahme des 105-fachen Teamspielers in einer anderen Rolle sehr positiv sehen: "Ich finde die Idee super, dass David trotzdem ein Teil der Mannschaft ist und seine Erfahrungen miteinbringen kann, seine Aura und seine Vita einfließen lässt."

Harnik sieht Hammergruppe als "Riesenchance"

Mit 105 Einsätzen für das österreichische Nationalteam kann der vierfache Champions-League-Sieger die zweitmeisten nach Marko Arnautovic (111 Spiele) vorweisen und führte die Mannschaft bei der letzten EM sogar erstmals in das Achtelfinale. Damals erwischte man mit Nordmazedonien, den Niederlanden und der Ukraine aber eine leichtere Gruppe als heuer, wo man es neben dem Wiedersehen mit den Niederlanden auch mit Schwergewicht Frankreich sowie Angstgegner Polen (seit 30 Jahren ohne Sieg in direkten Duellen) zu tun bekommt. Für Ex-Profi Harnik aber kein Grund, schon von einem vorzeitigen Scheitern der ÖFB-Auswahl nach der Vorrunde auszugehen: "Wir haben eine wirklich schwere Gruppe und das sehe ich gleichzeitig als Riesenchance."

Ein guter Start in das Turnier würde hierbei natürlich helfen. Allerdings ist man gegen die Franzosen seit drei Spielen ohne Sieg und kassierte dabei zwei Niederlagen. Den letzten Erfolg gegen den Weltmeister von 2018 feierte man in der WM-Qualifikation am 6. September 2009. Nach fast 15 Jahren wäre ein Auftaktsieg bei der EM ein guter Zeitpunkt, um wieder einen Sieg gegen einen der großen Favoriten auf den Titel zu feiern. Moralische Unterstützung des Kapitäns würde bei diesem Versuch sicherlich hilfreich sein, auch wenn er dabei nicht aktiv am Platz mitwirken kann.