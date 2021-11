Harnik schnürt Viererpack - Curslack kommt bei Paloma zurück

Martin Harnik kann es nach wie vor, das bewies er einmal mehr im Duell seiner TuS Dassendorf beim Bramfelder SV. Ein Wechselbad der Gefühle durchlebte der TSV Sasel gegen den HSV Barmbek-Uhlenhorst.

"Ohne Martin Harnik geht das Spiel remis aus", meldet Schlusslicht Bramfelder SV nach der 2:6-Niederlage gegen Primus TuS Dassendorf - und rein rechnerisch stimmt das auch, schließlich steuerte der Ex-Profi und aktuell Führende der Torjägerliste nicht weniger als vier Treffer zum natürlich hochverdienten Erfolg der Dassendorfer bei. Den Auftakt am Freitagabend besorgte allerdings Maggio mit einem schönen Abschluss aus rund 16 Metern. Bramfeld konnte zwar durch Westphal, der nach einer Ecke das 1:1 über die Linie stocherte, ausgleichen, gleich darauf aber war Harnik das erste Mal zur Stelle: Eine Hereingabe spitzelte er zur 2:1-Halbzeitführung in den Winkel. Gleich nach Wiederanpfiff bestrafte Harnik die noch unaufmerksame Heimelf nach einem Angriff über die Flügel mit dem 3:1, auch beim 4:1 nur wenige Zeigerumdrehungen später machte es der BSV dem Goalgetter zu einfach: Nach einem Steckpass war es einer seiner leichteren Übungen. Seinen Sieben-Minuten-Hattrick perfekt machte der Österreicher dann nach einem Strömer-Zuspiel. Zwar sorgte Oelrichs Heber noch kurzzeitig für Ergebniskostemik aus Sicht der Heimelf, den 6:2-Schlusspunkt setzte dann aber Möller mit einem Distanzschuss in die Maschen. Elfter Sieg im zwölften Spiel für den souveränen Tabellenführer, das Schlusslicht hingegen muss die dringend benötigten Punkte gegen andere Kaliber holen.

Noch ein Treffer mehr fiel beim 5:4-Spektakel, das sich am Sonntag der Tabellenzweite TSV Sasel und der HSV Barmbek-Uhlenhorst lieferten. Am Geburtstag von Trainer Danny Zankl drehte sein TSV einen Zwei-Tore-Rückstand in einen Sieg. Vor allem in den 20 Zeigerumdrehungen vor der Halbzeit kam sich Zankl aber sicher vor wie im falschen Film: Desimeier mit einem Doppelpack und Akame Ba sorgten für die 3:1-Pausenführung aus Sicht des HSV. Nach Wiederanpfiff dauerte es aber lediglich zehn Minuten, und das Ergebnis war wieder pro TSV Sasel gedreht. Der Trainer dürfte sich zumindest über die drei Zähler gefreut haben - auch wenn er wohl mit ein paar grauen Haaren mehr aus seinem Geburtstag geht.

Hamms Sulieman Omar (gelb) gegen Meiendorfs Andi Ayim. imago images/Lobeca

Im Keller gab es derweil einen Stellungswechsel, weil der Hamm United FC das Spiel beim Meiendorfer SV für sich entscheiden konnte und mit dem Kontrahenten die Plätze tauschte. Eine spielentscheidende Szene gab es dabei kurz vor dem Pausenpfiff zu sehen, als der kurz zuvor verwarnte Ak nach einem weiteren taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Feld musste. In Unterzahl verlor die Heimelf diese Partie auf überschaubarem Niveau, es brauchte allerdings einen von Kukanda verwandelten Strafstoß, um Hamm auf Kurs zu bringen. Für die Entscheidung sorgte dann kurz vor dem Ende Patrin mit einem feinen Solo zum 2:0.

In einem Duell aus der oberen Tabellenhälfte gab es zwischen dem USC Paloma und dem SV Curslack-Neuengamme keinen Sieger. Dabei führten die Uhlenhorster zur Pause noch verdient mit 2:0: Zunächst köpfte Niemann einen Eckball ein, dann legte Blunck gleich im Nachsetzen einen oben drauf. Nach der Pause allerdings sammelte sich der Gast und kam ebenso durch zwei schnell aufeinanderfolgende Tore zurück: El-Nemr stellte nach einer Ecke den Anschluss her, dann hatte Mohklis nach einer Hereingabe am zweiten Pfosten keine Mühe. Zuvor allerdings verpasste es die Heimelf, den Sack mit dem 3:0 zuzumachen. So blieb es am Ende beim nicht unverdienten 2:2.