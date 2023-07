"Harmonischste Mitgliederversammlung": Sandhausen blickt positiv in die Zukunft

Trotz des Abstiegs aus der 2. Bundesliga hatte der SV Sandhausen auf seiner Jahreshauptversammlung viel Positives zu berichten. Die Berufung von Dominik Machmeier zum stellvertretenden geschäftsführenden Vorstand soll den Generationswechsel im Verein einleiten.

„Sportlich war die Saison 2022/23 eine große Enttäuschung, gar eine Katastrophe. Uns ist die DNA des SV Sandhausen abhandengekommen. Das werden wir nun besser machen", begrüßte der Präsident des SV Sandhausen, Jürgen Machmeier, am Donnerstag die etwas mehr als 100 anwesenden Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung des SVS im GP Stadion am Hardtwald. Es war der Auftakt zu einem konstruktiven und harmonischen Abend beim Zweitligaabsteiger.

Denn es gab auch Positives zu berichten: So wurden die beiden neuen Gesichter im Sportlichen Bereich, Danny Galm als Cheftrainer und Matthias Imhof als Sportdirektor, den Mitgliedern nochmals präsentiert. "Ich bin mir sicher, mit Matthias Imhof und Danny Galm die richtigen Männer für einen Neuanfang an Bord zu haben", kommentierte Präsident Machmeier die beiden Personalien. Auch der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Peter Köhnlein, lobte die Zusammenarbeit mit dem Profibereich um Galm und Imhof, der "nochmals enorm gewachsen" sei.

Im Sponsoring "nahezu alle Potenziale" ausgeschöpft

Im Bereich des Sponsorings konnte der Präsident ebenfalls gute Nachrichten verkünden. So sei es trotz des Abstiegs aus der 2. Bundesliga in Zusammenarbeit mit dem Vermarkter Infront gelungen, bestehende Partnerschaften zu halten und neue Sponsoren zu gewinnen, sodass "nahezu alle Potenziale" in diesem Bereich ausgeschöpft seien. Insbesondere bei den Namensrechten für das Stadion am Hardtwald sei eine langfristige Kooperation geschlossen worden: Gölz Paletten wird für mindestens fünf Jahre Namensgeber der Heimspielstätte.

Insgesamt konnte der SVS solide Finanzzahlen in den Bereichen Umsatz, Darlehen und Etat vorstellen, sodass der neue Sportdirektor Imhof das Ziel für die kommende Saison klar formulierte: "Wir wollen aufsteigen. Doch klar ist auch: Wir sind im Umbruch. Und dieser benötigt Zeit."

Sohn des Präsidenten in den Vorstand berufen

In der Folge wurden einige Anträge ohne Gegenstimme angenommen sowie der Vorstand entlastet. Hier gab es auch eine Veränderung: Dominik Machmeier, Sohn des SVS-Präsidenten, wurde kommissarisch zum stellvertretenden geschäftsführenden Vorstand berufen. Zwar hätte dafür bereits der im Vorfeld gefasste Vorstandsbeschluss ausgereicht, dennoch sprachen sich die Mitglieder einstimmig für den 27-Jährigen aus und gaben ihm so einen Vertrauensvorschuss. Machmeier Junior will im kommenden Jahr "die Prozesse besser kennenlernen" um sich "in die Themen der Vorstandschaft einzuarbeiten", ehe er sich der regulären Vorstandswahl stellen will.

Präsident Machmeier begrüßte die Einbindung seines Sohnes gegenüber den Anwesenden: "Auch für mich wird der Zeitpunkt kommen, an die Zukunft zu denken. Ich bin mir sicher, mein Sohn Dominik wird auf lange Sicht eine Gruppe motivierter junger Leute zusammenbekommen, die Lust haben, das beim SV Sandhausen Geschaffene fortzuführen und damit langfristig den Generationenwechsel einzuleiten."

"Verein in schwieriger Zeit zusammengewachsen"

"Das war eine der harmonischsten Mitgliederversammlungen der letzten Jahre", bedankte sich Präsident Machmeier zum Abschluss bei den Mitgliedern. "Das zeigt mir, wie der Verein, die Mitglieder, Fans und Sponsoren in einer schwierigen Zeit zusammengewachsen sind. Wir gehen diesen harten und steinigen Weg in Liga 3 gemeinsam, Seite an Seite."