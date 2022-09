Harmlose Wolfsburger: Torschuss-Quote wie im Relegationsjahr

Sieben Spiele sind absolviert, mit nur fünf Zählern hat sich der VfL Wolfsburg in die Länderspielpause verabschiedet. Und muss ohne zahlreiche Nationalspieler die unübersichtlichen Probleme in Griff kriegen.

Elf Spieler (Lukas Nmecha, Koen Casteels, Jakub Kaminski, Omar Marmoush, Mattias Svanberg, Kilian Fischer, Felix Nmecha, Bartol Franjic, Micky van de Ven, Kevin Paredes und Dzenan Pejcinovic) sind auf Reisen mit ihren Nationalteams, neun von ihnen kamen beim Wolfsburger 0:2 am Sonntag bei Union Berlin noch zum Einsatz. Ein kompliziertes Unterfangen also für Trainer Niko Kovac, gezielt an Inhalten zu arbeiten.

Bei Union ohne echten Abschluss

An offensiven Abläufen etwa, die im Spiel des VfL bislang kaum zum Vorschein kommen. Fünf Tore haben die Niedersachsen bislang erst erzielt, gemeinsam mit dem FC Augsburg und Schlusslicht VfL Bochum der Minuswert dieser Saison. In Berlin zielte der VfL lediglich fünfmal auf das gegnerische Gehäuse, ein tatsächlicher Torschuss kam nicht zustande. "Das", betont Jörg Schmadtke, "ist zu wenig. Es fehlt im Moment der Vorwärtsdrang." Ein Umstand, der dem Geschäftsführer noch mehr Sorgen bereitet als die aktuellen Ergebnisse? "Wenn das dauerhaft so sein sollte, dann ja."

Torschuss-Quote wie im letzten Relegationsjahr

Die bisherigen Zahlen machen wenig überraschend kaum Hoffnung. Sie belegen vielmehr die Offensivschwäche der Kovac-Elf, die statt des geplanten Angriffs auf Europa den Abstiegskampf annehmen muss. Eklatant: 9,4 Torschüsse gab Wolfsburg bislang pro Partie ab und damit die wenigsten aller Bundesligisten. Dabei benötigte der VfL zugleich 13,2 Torschüsse pro Tor, nur Augsburg (13,4) und Bochum (18,2) kommen auf noch schlechtere Quoten. Insgesamt kommt die Mannschaft von Niko Kovac erst auf 67 Torschüsse, in der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits 89 Versuche - zwei Spieltage vor der Entlassung von Mark van Bommel. Seit Beginn der Datenerfassung 2013/2014 hatte Wolfsburg nur einmal genauso wenige Torschüsse an den ersten sieben Spieltagen wie in dieser Saison - in der Spielzeit 2017/2018, als der VW-Klub letztmals in der Relegation landete.

Lukas Nmecha alleine in der Box wird keine Tore schießen. Niko Kovac

Es sind Zahlen, die beunruhigen müssen, zumal der VfL bereits Heimspiele gegen die Aufsteiger Bremen (2:2) und Schalke (0:0) absolviert hat, auch Köln (2:4) gastierte in Wolfsburg. Das Auswärtsprogramm bot ordentliche Hürden mit Spielen in München (0:2), Leipzig (0:2), Frankfurt (1:0) und nun bei Union Berlin. "Der springende Punkt ist", sagt der Trainer: "Du musst Leute in der Box haben. Du musst energisch und gierig in die Box kommen. Sonst gibt’s keine gefährlichen Situationen, keine Elfmeter, keine Chancen, keine Tore. Daran müssen wir arbeiten. Lukas Nmecha alleine in der Box wird keine Tore schießen."

Nmecha der einzige Lichtblick

Ohne den Nationalstürmer sähe es freilich noch düsterer aus. An vier der fünf VfL-Treffer war der 23-Jährige (drei Tore, eine Vorlage) bislang beteiligt. In Berlin hing er völlig in der Luft, seine Mannschaft kam bis auf wenige Ausnahmen nicht einmal ansatzweise in die Nähe des Strafraums, schaffte keinerlei Tiefe, agierte in fast allen Bereichen des Spielfeldes in Unterzahl.

Drei Spieler (Lacroix, van de Ven, Paulo Otavio, der später durch Gerhardt ersetzt wurde) gestalteten den Aufbau, schoben sich die Kugel hin und her, bis irgendwann der lange Ball nach vorne kam - und dort in der Regel verloren wurde. Von Automatismen fehlt noch jede Spur. Daran muss Kovac nun arbeiten - aktuell jedoch ohne seine Nationalspieler.