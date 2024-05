Haritonov verlängert in Meppen

Linksverteidiger Daniel Haritonov, der im vergangenen Sommer aus Rehden ins Emsland kam, hat seinen Vertrag beim SV Meppen verlängert. Der 24-Jährige gehörte mit 24 Einsätzen zum Stammpersonal des SVM, verpasste einige Spiele jedoch aufgrund einer OP am Knie. "Wir freuen uns sehr, dass Hari weiterhin beim SV Meppen bleibt. Auf ihn ist immer Verlass, egal ob auf dem Platz oder neben dem Platz“, lobt Meppens Sportlicher Leiter David Vrzogic den Schienenspieler. "Er hat in der abgelaufenen Spielzeit gezeigt, wie konstant gut er in seinen Leistungen ist.“