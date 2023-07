Harit endgültig kein Schalker mehr

Amine Harit ist seit Samstag endgültig Spieler von Olympique Marseille. Dass der Marokkaner Schalke final verlassen wird, war schon seit Herbst klar.

Fest in Marseille: Amine Harit. IMAGO/PanoramiC

Es war ein Abschied auf Raten, der nun endgültig vollzogen ist: Amine Harit wechselt vom FC Schalke 04 zu Olympique Marseille. Für die Franzosen läuft der 26 Jahre alte Marokkaner leihweise seit 2021 auf, seit Samstag gehört er "OM" final. Die letzte Verbindung zu S04 ist damit abgerissen.

Unterm Strich gab es 3,5 Millionen Euro

"Die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht hat gegriffen", heißt es in der Mitteilung des Bundesliga-Absteigers, der das aber schon seit vergangenem Herbst weiß. Zum frühstmöglichen Zeitpunkt, dem 15. Pflichtspiel, hatte der offensive Mittelfeldspieler 15 Pflichtspiele für die Franzosen bestritten - damit war seit Anfang November klar, dass Harit Schalke dauerhaft verlässt. Die Königsblauen strichen eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro ein, von der ihnen grob 3,5 Millionen blieben. Der Rest ging an Harit und dessen Berater.

"Wir sind froh, dass nun auch offiziell alle vertraglichen Bedingungen erfüllt sind", lässt sich André Hechelmann, Schalkes neuer Sportdirektor, zitieren: "Wir wünschen Amine für seine Zukunft in Frankreich - sowohl sportlich wie privat - alles Gute und viel Erfolg."

Harit hatte sich Schalke im Sommer 2017 für acht Millionen Euro vom FC Nantes angeschlossen. In seiner ersten Saison wurde der ballfertige Dribbler unter Trainer Domenico Tedesco deutscher Vizemeister und zum "Rookie of the year" ausgezeichnet. Insgesamt lief der 16-malige marokkanische Nationalspieler 119-mal für den Traditionsverein aus dem Ruhrpott auf, dabei gelangen ihm 13 Tore und 23 Vorlagen.

Schalke hätte sich schon gerne früher von Harit getrennt, was sich aufgrund von komplizierten Vertragsverhandlungen allerdings als schwierig herausstellte. Zum Abschied auf Raten war es gekommen, weil Harit samt entsprechendem Gehalt zu einer Zeit nach Gelsenkirchen gekommen war, als Schalke noch im Europapokal spielte. Nur wenige Jahre später hat sich die sportliche Situation mit inzwischen zwei Abstiegen drastisch verändert.