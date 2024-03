Harink lotst Kehl nach Spelle

Nach Tjark Höpfner wird auch Marvin Kehl zur kommenden Saison den Weg von Preußen Münster zum SC Spelle-Venhaus antreten und dort auf Tobias Harink treffen, der bis Sommer noch die U 19 des Drittligisten trainiert. Kehl, 26 Jahre alt und im offensiven Mittelfeld vorzugsweise einsetzbar, wurde beim FC St. Pauli ausgebildet und brachte es in der laufenden Saison auf 4 Tore in 16 Oberliga-Einsätzen für die zweite Mannschaft des SC Preußen. "Ich will es noch einmal in einer ersten Mannschaft wissen", begründet Kehl in einer Meldung seinen Wechsel zum SC Spelle-Venhaus.