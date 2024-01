Hardware-Hersteller MSI macht dich fit für das nächste Match!

Die Suche nach der idealen Gaming-Peripherie erinnert nicht selten an die berüchtigte Nadel im Heuhaufen. Welches Gamepad passt zu mir? Was für eine Kombination aus Maus und Tastatur bewährt sich im Gaming-Dauerbetrieb? Und mit welchem Headset erhalte ich wirklich guten Spiele-Sound?

Der taiwanesische Hardware-Spezialist MSI bietet neben PCs und Laptops ein breites Spektrum unterschiedlicher Gaming-Peripherie an. Die hier vorgestellten Produkten sind eine starke Startausrüstung für die nächste Online-Partie, aber auch jederzeit alltagstauglich.

Pfeilschnelle, kabellose Gaming-Maus: Clutch GM41 Lightweight Wireless

Der USB-Dongle der GM41 Lightweight findet in der Docking-Station Platz. MSI

Mit einem Gewicht von nur 74 Gramm macht die kabellose Clutch GM41 Lightweight Wireless ihrem Namen alle Ehre, gehört sie doch zu den leichtesten Gaming-Mäusen auf dem Markt. An der Qualität spart MSI aber nicht und verbaut unter anderem den PixArtPAW 3370 Sensor sowie die hochwertigen OMRON-Schalter, die bis zu 60 Millionen Klicks standhalten. Die Sensoren garantieren eine Empfindlichkeit von bis zu 20.000 DPI und eine Bewegungsverfolgung von 400 IPS. Die Maus nimmt somit auch feinste Bewegungen wahr und liefert gerade im Online-Spiel höchste Präzision.

Die PTFE-Skates unterhalb der Maus unterstützen in Verbindung mit dem geringen Gewicht die Handhabung. Durch den geringen Widerstand erfordern Mausbewegungen weniger Kraft, was wiederum längere Spielesessions ohne Ermüdung ermöglicht. Für niedrige Latenzen und schnelle Reaktionen im kabellosen Betrieb kommt die 2.4G RF-Technologie zum Einsatz. Clever: Der mitgelieferte USB-Dongle kann entweder direkt am PC angebracht oder mit der ebenfalls beiliegenden Ladestation verbunden werden. So geht er auch auf Reisen nicht verloren.



Für Spielerinnen und Spieler dabei besonders wichtig: die Verlässlichkeit ihrer Gaming-Maus. Mit einer vollen Akku-Ladung hält die GM41 Lightweight bis zu 80 Stunden durch. Das Aufladen an der mitgelieferten Station funktioniert erfreulich schnell - nach nur zehn Minuten kann man die Maus wieder bis zu neun Stunden kabellos verwenden. Für das vollständige Wiederaufladen sind lediglich 90 Minuten nötig. Praktisch: Die Maus kann auch direkt per Kabel mit der Ladestation verbunden und weiter benutzt werden. Optimal, falls in einem hitzigen Gefecht mal keine Zeit für eine Ladepause bleibt.

Die GM41 Lightweight unterstützt zudem das MSI Center zum Optimieren, Anpassen und Nachverfolgen der eigenen Gaming-Hardware und der persönlichen Leistungen. Die Maus kostet im Handel zwischen 60 und 65 Euro und hebt sich dank individualisierbarer RGB-Beleuchtung auch optisch ab.

Tastatur für die kurzen Wege: Vigor GK50 Low Profile.

Die GK50 Low Profile Gaming Tastatur zeichnet sich durch ihr kompaktes Design aus. MSI

Doch allein mit einer Gaming-Maus kommt man in den meisten Spielen nicht weit. Erst mit einer Tastatur wie der Vigor GK50 Low Profile kitzelt man noch mehr Spielspaß aus seinem Lieblingstitel heraus. Egal, ob beim Gaming oder im Job - die mechanischen Low-Profile-Tasten erlauben schnelle Eingaben dank drastisch verkürzter Auslösewege. Im Spiel können diese sogar den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen. Netter Nebeneffekt: Beim Schreiben von Texten erleichtern sie das Tippen spürbar. Und dank "Brushed"-Metallplatte sieht die Vigor GK50 Low Profile richtig edel aus.

Das ergonomisch-schlanke Design der Tastatur entlastet Handgelenk und Unterarm. Die Hände verbleiben aufgrund der flachen Bauweise in einer natürlichen Haltung, was die körperliche Anstrengung beim Spielen oder Tippen minimiert. Die Tastatur unterstützt zudem die System-Software MSI Center und gestattet so das Anpassen der LED-Beleuchtung dank vorgefertigter oder individueller Effekte. Diese kontrolliert man mit den verbauten Hotkeys. Mit Hilfe der zusätzlichen Multimedia-Keys wechselt man etwa Spotify-Tracks, reguliert die Lautstärke oder pausiert die Musik.



Im Lieferumfang der im Handel für etwa 85 Euro erhältlichen Tastatur befinden sich zudem zusätzliche, konvexe STRG- und Alt-Tastenklappen sowie ein Werkzeug zum Entfernen der Originaltasten.



Gamepad-Allrounder: Force GC30 V2 White

Allrounder dank Cross-Plattform-Unterstützung: Das GC30-Gamepad funktioniert an PC, Konsole und Android-Geräten. MSI

Viele moderne Sportspiele und Action-Abenteuer steuern sich am besten mit einem Gamepad. Das Force GC30 V2 White eignet sich für unterschiedlichste Genres. Der 212 Gramm leichte Controller wird von einem 600-mAh-Lithium-Akku befeuert, der bis zu acht Stunden Spielzeit garantiert.

Verbunden wird das GC30 V2 White mit Hilfe des mitgelieferten Wireless-Dongles oder per Kabel. Im Umfang enthalten sind ein zwei Meter langes USB-Kabel für den Betrieb an PC und Konsole sowie ein 30 Zentimeter langes OTG-Kabel für das Spielen an Android-Geräten. Ebenfalls an Bord: Eine zusätzliche D-Pad-Abdeckung im Kreis-Design, die dank Magnet-Clips problemlos verbaut werden kann.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verbessert MSI zum einen die Präzision der Analog-Sticks, zum anderen aber auch die der Trigger. Gerade bei Rennspielen profitiert man nun von mehr Kontrolle beim Gas geben und Bremsen. Weiterhin bietet der Controller doppelte Vibrationsmotoren und erweitertes haptisches Feedback. So taucht man noch tiefer ins Geschehen ein - unabhängig davon, ob man am heimischen Bildschirm oder unterwegs am Android-Smartphone drauflosspielt.



Das Force GC30 V2 White kostet im Handel rund 50 Euro.

Immerse GH50

Das Immerse GH50 lässt sich zusammenklappen und im mitgelieferten Beutel verstauen. MSI

Ist die Wahl der passenden Eingabegeräte abgeschlossen, rundet eine intensive Klangkulisse das perfekte Spielerlebnis ab. Dafür bietet MSI mit dem kabelgebundenen Headset Immerse GH50 mit seinen beiden 40-mm-Neodym-Treibern mit virtuellem 7.1-Surround-Sound und Vibrationssystem ein passendes Gerät an.

Die Kopfhörer sind robust und dennoch komfortabel verarbeitet. Das Over-Ear-Design und die weichen Ohrmuscheln ermöglichen langes Spielen ganz ohne Druckschmerzen. Mit dem im Kabel verbauten Bedienelement reguliert man im Spiel mühelos die Lautstärke oder stellt das Mikrofon stumm. Nützlich: MSI integriert auch in die Kopfhörer RGB-Beleuchtung. Mit Hilfe des Dienstprogramms MSI Mystic Light lassen sich Beleuchtung und Effekte an die eigenen Wünsche anpassen.

Wer viel unterwegs ist, hat im Immerse GH50 einen treuen Begleiter. Das Headset lässt sich nämlich zusammenklappen und findet im mitgelieferten Tragebeutel seinen Platz. Das Mikrofon ist ebenfalls abnehmbar - etwa beim Transport oder wenn man es schlicht nicht benötigt. Im Online-Spiel oder im Videochat leistet das unidirektionale Mikro dagegen mit klarer Spracheingabe gute Dienste.

Das Immerse GH50 kostet im Handel zwischen 80 und 85 Euro.