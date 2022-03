Harder strahlt und trifft

Lange hat's gedauert, jetzt konnte Pernille Harder die Trophäe für Deutschlands Fußballerin des Jahres 2020 endlich in Empfang nehmen.

Die Corona-Pandemie hatte eine Ehrung bisher verhindert, nun strahlte die dänische Nationalspielerin in Kingsmeadow, der Heimat der "Chelsea Women", mit der Sonne über dem Südwesten Londons um die Wette.

Anschließend feierte Harder mit dem aktuellen englischen Meister einen 7:0-Erfolg im FA Cup gegen Leicester City - die ersten beiden Treffer erzielte sie gleich mal selbst. Die heute 29-Jährige wurde mit dem VfL Wolfsburg von 2017 bis 2020 viermal in Folge deutsche Meisterin sowie DFB-Pokalsiegerin. Als die Saison 2020/21 begann, wechselte die Bundesliga-Torschützenkönigin zu den Blues. 2020 wurde sie auch zur besten Fußballerin Europas gewählt. Beide Wahlen werden vom kicker durchgeführt. In Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), auf dem Kontinent in Kooperation mit dem Verbund European Sports Media (ESM) und der UEFA.

Harder erhielt als erster Spielerin aus dem Ausland die Auszeichnung

In Deutschland erhielt sie die Auszeichnung als erste Spielerin aus dem Ausland. In Europas war sie 2018 bereits zur besten Spielerin gekürt worden.