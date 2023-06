Harder führt die Däninnen an - Söndergaard will "rot-weiße Party"

Die künftige Bayern-Stürmerin Pernille Harder führt das Aufgebot Dänemarks bei der WM in Australien und Neuseeland an.

Nach langer Abwesenheit von 16 Jahren sind die Fußballerinnen aus Dänemark 2023 mal wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei. Bayern-Neuzugang Harder führt das Team von Lars Söndergaard beim Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Der Nationaltrainer präsentierte am Freitag seinen 23-köpfigen Turnierkader um die dänische Rekordtorschützin, die im Alter von 30 Jahren vor ihrem WM-Debüt steht.

Anfang Juni hatte der Meister aus München die Verpflichtung der Ex-Wolfsburgerin vom FC Chelsea gemeinsam mit ihrer Partnerin Magdalena Eriksson (Schweden) bekannt gegeben.

Gegen China, England und Haiti

Die Vize-Europameisterinnen von 2017, in deren Aufgebot weitere prominente Spielerinnen wie die ehemaligen Bundesliga-Profis Simone Boye (Ex-Bayern), Sofie Svava (Ex-Wolfsburg) und Karen Holmgaard (Ex-Turbine) stehen, treffen bei der WM in der Gruppe D auf China (22. Juli), Europameister England (28. Juli) und Turnier-Neuling Haiti (1. August).

"Es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte, und wir werden unser Bestes tun, um sowohl in Dänemark als auch in Australien eine rot-weiße Fußballparty zu feiern", sagte Söndergaard.