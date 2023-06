Harden zieht Option und will die Sixers verlassen

James Harden hat wohl sein letztes Spiel für die Philadelphia 76ers bestritten. Kurz vor Beginn der Free Agency sucht er mit seinem Arbeitgeber nach einem Trade-Partner.

Wie US-Medien am Donnerstag berichteten, hat der 33-jährige Harden zwar eine Vertragsoption für ein weiteres Jahr bei den Sixers gezogen, die ihm 35,6 Millionen US-Dollar an Gehalt garantiert. Das Ziel des Point Guards sei jedoch ein Abschied aus Philadelphia.

Vorzeitig verlängern kann "The Beard" nicht, heißt: Er stünde einem neuen Team für eine Spielzeit zur Verfügung und würde 2024 als Free Agent auf den Markt stoßen.

Clippers, Knicks - oder Heat?

Laut US-Experte Adrian Wojnarowski (ESPN) kommen insbesondere die Los Angeles Clippers und die New York Knicks als neue Karrierestationen in Frage, Shams Charania ("The Athletic") nennt auch Vizemeister Miami Heat. Offen ist derweil noch, welchen Gegenwert die Sixers für ihren Strategen bekommen würden, der im Februar 2022 von den Brooklyn Nets nach Philadelphia getradet worden war. Im vergangenen Sommer hatte Harden dort einen Zweijahresvertrag für insgesamt 68,6 Millionen Dollar unterschrieben.

Ein Meistertitel in der NBA fehlt Harden, zehnmaliger All-Star und MVP des Jahres 2018, in seiner Laufbahn weiterhin.