Harden wechselt von den Sixers zu den Clippers

James Harden bekommt seinen Willen. Der Point Guard darf die Philadelphia 76ers verlassen, der Weg zu den Los Angeles Clippers ist frei.

Dass Harden die Sixers verlassen will, war seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr. Nun hat sein bisheriger Arbeitgeber dem Wechsel zugestimmt, "The Beard" wird künftig für die Los Angeles Clippers spielen - und damit an der Seite bekannter NBA-Stars wie Kawhi Leonard und Paul George. ESPN-Journalist Adrian Wojnarowski steckte die Nachricht am Dienstagmorgen deutscher Zeit an die Öffentlichkeit durch. Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin verlassen die Clippers in Richtung Philadelphia (im Gepäck laut US-Medien mehrere Draft-Picks), mit Harden kommen indes der frühere Bamberger PJ Tucker und Filip Petrusev an die Pazifikküste.

Schon im Juni hatte der inzwischen 34-jährige Harden seine Wechselabsichten kundgetan, sich in aller Öffentlichkeit mit Sixers-Präsident Daryl Morey überworfen und diesen als "Lügner" betitelt. Im Oktober bezeichnete Harden das Verhältnis zu Morey als irreparabel, kurz vor Saisonbeginn fehlte der Point Guard dann mehrere Tage im Training.

Ohne Saisoneinsatz für die Sixers - am Wochenende saß Harden in Zivilkleidung auf der Bank - geht es für den zehnmaligen All-Star nun also weiter nach Kalifornien. Die Clippers bekommen einen starken Scorer und Vorlagengeber; Harden führte in der vergangenen Spielzeit die Liga bei den Assists an, war zudem dreimal Topscorer in der NBA und 2018 MVP.

Zurück in die Heimat

Der Spielmacher ist in Südkalifornien auf die Welt gekommen, der Transfer führt den "Wandervogel" jetzt also zurück in die Heimat. Für in Kürze dann vier Teams spielte Harden seit 2021 - die Houston Rockets, die Brooklyn Nets, die Sixers und die Clippers.

Einen alten Bekannten bekommt "The Beard" in L.A. auch zu Gesicht, denn dort spielt bekanntlich Russell Westbrook im Backcourt, sein ehemaliger Teamkamerad bei den Oklahoma City Thunder.

In der starken Western Conference zählen die mit zwei Siegen und einer Niederlage gestarteten Clippers mit dem Wechsel zum Kreis der Titelanwärter.