"Hard love"-Forderung für den DFB: "Wir erziehen unsere Spieler zu weich"

Die Blicke werden bereits wieder nach vorne gerichtet: So enttäuschend die EM für die deutsche U 21 lief, so deutlich fällt die Analyse aus. Trainer Antonio Di Salvo und der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou sprachen am Tag nach dem bitteren 0:2 gegen England.

Von der U-21-EM aus Batumi (Georgien) berichten Thomas Hiete und Tim Lüddecke

Der Tag nach dem EM-Aus. Es sind die letzten Stunden der deutschen U 21 in Georgien, am Nachmittag hebt der Flieger in Richtung Frankfurt ab. Das Ende der vermeintlichen "Mission Titelverteidigung", die nie wirklich eine war. Dafür waren vor allem die personellen Rückschläge der vergangenen Wochen zu groß, die übriggebliebene Qualität im Kader nicht ausreichend.

Schon gar nicht am Mittwoch gegen eine englische Auswahl, die mit dem DFB-Team machen konnte, was sie wollte. Es hätte, sagt Trainer Antonio Die Salvo, extrem viel passen müssen, damit sein Team auch nur im Ansatz in die Nähe eines Sieges hätte kommen können. So aber sah auch der Coach eigentlich schon in den ersten Minuten, dass seine Spieler chancenlos waren gegen diesen physisch und fußballerisch meilenweit überlegenen Gegner.

Eine Tatsache, die den Verband nicht überraschte, schließlich ist er längst dabei, Dinge in der Nachwuchsausbildung zu überdenken, anzupassen. "Vor ein paar Wochen", sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, "lagen wir uns in den Armen, weil unsere U 17 Europameister geworden ist, da kommt wieder eine gute Generation an. Jetzt in dem Sommer, wo wir mit der A-Nationalmannschaft und der U 21 nicht gut gespielt haben, will ich den deutschen Fußball auch nicht begraben. Es geht darum, dass man die Dinge anspricht."

Prozesse neben dem Platz dauern viel zu lange

Und verändert - und zwar schneller als bisher. "Was de facto in Deutschland der Fall ist, ist, dass die Umsetzung viel zu lange dauert. Wir sind viel zu langsam, wir wünschen uns Intensität und Dynamik auf dem Platz und neben dem Platz dauern die Prozesse einfach etliche Jahre", sagt Chatzialexiou. "Da brauchen wir andere Hebel und Möglichkeiten, um Dinge schneller umzusetzen. Wo der Sport im Vordergrund steht - und nicht die Sportpolitik. Das sind Themen, die uns einholen werden, wenn wir nicht die Reaktion und die Schlüsse für uns ziehen."

Ein Schluss aus dem Turnier ist es, dass der deutschen Mannschaft sowohl Persönlichkeiten auf dem Rasen als auch Konsequenz und Wehrhaftigkeit im gesamten Kader gefehlt haben. "Auf dem Platz hat man schon ein, zwei Spieler vermisst, die die Ärmer hochgekrempelt haben, die die Mannschaft noch mal aufwecken", sagt Trainer Di Salvo.

Belastungssteuerung in die falsche Richtung

Chatzialexiou sieht Handlungsbedarf im Umgang mit den jungen Fußballern, die vordergründig in den Nachwuchsleistungszentren gut ausgebildet werden, aber mitunter in Oasen leben, in denen ihnen vieles abgenommen wird, wo sie in Watte gepackt werden. "In unserer Vergangenheit war es so, auch als ich noch im Leistungszentrum Trainer war, da musst du auch mal über den Schweinehund gehen", sagt der Sportliche Leiter. "Heute spricht man nur noch von Belastungssteuerung nach unten, aber Belastungssteuerung kann man auch mal nach oben bringen. Das sind viele Themen, wo wir vielleicht auch mit Experten und zu vielen Leuten unsere Spieler zu weich erziehen. Und da vielleicht auch noch mal eine andere Härte benötigen." Sein Gedanke: "Hard love - das ist immer ein schmaler Grat, den man nutzen muss. Und da gibt es viele Ansätze, die wir auch in unserem System anpassen können."

Doppeltes Scheitern: "Olympische Spiele war intern ganz wichtig"

Verpasst hat die DFB-Auswahl mit dem ersten EM-Vorrundenaus auch die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr in Paris. Eine schmerzhafte Begleiterscheinung. "Fakt ist, dass wir unsere Mission hier nicht erfüllt haben", betont Chatzialexiou. "Für uns war intern das Thema Olympische Spiele ganz wichtig, weil wir wissen, dass jedes Turnier auf dem Niveau wertvoll für die Spieler ist."

Die diese wichtige Erfahrung nun verpassen.