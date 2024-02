Harald Reinkind mit Punkt und Leistung des THW Kiel zufrieden

"Das war am Ende ein gewonnener Punkt", sagte Harald Reinkind nach dem Remis des THW Kiel in der Handball Champions League bei Kielce. Am Mittwoch hatten sich der deutsche und der polnische Meister einen packenden Schlagabtausch geliefert.

"Das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können", erklärte Harald Reinkind im Rückblick auf die spannende Partie. In dieser hatte Kiel lange Zeit vorgelegt, kurz vor dem Ende setzte dann aber Kielce den Führungstreffer. Doch nach dem Anwurf von Hendrik Pekeler und dem Pass von Domagoj Duvnjak rettete Niclas Ekberg mit seinem Treffer zum 36:36-Endstand dann zumindest ein Unentschieden.

"Dieser Punkt könnte richtig wichtig werden, zumal wir jetzt auch den direkten Vergleich gegen Kielce gewonnen haben", so Harald Reinkind, der insbesondere in der Anfangsphase seine Durchschlagskraft unter Beweis stellte und am Ende auf sechs Treffer kam, auf der Homepage des THW Kiel.

So bleibt es in der Tabelle der Handball Champions League für Kiel bei drei Zählern Polster auf Kielce - hinzu kommt der gewonnene Direktvergleich. Kielce steht nun - punktgleich mit Paris und Szeged - bei 13:9 Punkten, Kiel bei 16:6 und Aalborg bei 14:8 Punkten. Das Ticket in die nächste Runde hat der THW schon sicher, der Kampf um die beiden direkten Tickets ins Viertelfinale ist aber weiterhin offen. Kiel hat noch Heimspiele gegen Bitola und Zagreb sowie dazwischen ein Auswärtsspiel in Szeged.

Auch über das "Wie" im Zebra-Spiel freute sich der Linkshänder: "Wir haben mit viel Druck und Tempo gespielt und uns die Würfe genommen. Das hat zwar nicht alles funktioniert, aber wir haben mit viel Mut und Engagement einfach weiter gemacht", so Harald Reinkind im Rückblick auf den Auftritt des THW Kiel, der damit nach dem Arbeitssieg beim Bergischen HC den zweiten Sieg in Folge feierte und diese Serie am Sonntag im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart fortsetzen will.

» Tabellen der Champions League

» weitere Stimmen zu Kielce - THW Kiel

» Spielbericht Industria Kielce - THW Kiel