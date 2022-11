Haraguchi, Trimmel, Behrens und Leweling: Fischers Joker betreiben Eigenwerbung

Union Berlins Erfolgsstory hält weiter an. Ein Grund dafür sind die Spieler, die von der Bank kommen.

Auf dem allerletzten Drücker verteidigte Union Berlin am Sonntag die Tabellenführung in der Bundesliga. Aufgrund einer absoluten Willensleistung und eines späten Treffers von Danilho Doekhi rangieren die Köpenicker weiterhin vor dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Fischers Risiko wird belohnt

Natürlich war auch wieder etwas Matchglück gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) dabei, aber dennoch hatte sich der Ligaprimus diesen achten Saisonsieg am Ende redlich verdient. Weil die Mannschaft von Urs Fischer unermüdlich anlief. Was auch daran lag, dass der Trainer - anders als sonst - mehr in Risiko ging und frühzeitig (59. Minute) dreifach wechselte. "Das hat nochmals frischen Wind und Geschwindigkeit reingebracht", befand Fischer.

Die beiden Platzhirsche im Sturm Sheraldo Becker und Jordan wirkten aufgrund der zurückliegenden Wochen ausgepowert. Genki Haraguchi, Sven Michel und Christopher Trimmel belebten das Berliner Offensivspiel. Genau wie Jamie Leweling und Kevin Behrens, die eine Viertelstunde später aufliefen. Leweling schlug die Flanke zum 2:1, Behrens markierte vorher den Ausgleich. Wie so oft bewies Fischer in der dieser Saison ein glückliches Händchen - vier Jokertore stehen für Union zu Buche. Nur Borussia Dortmund (fünf Treffer) ist in dieser Statistik noch erfolgreicher.

"Rückschläge weggesteckt"

Dass diese bemerkenswerte Erfolgsstory weitergeht, liegt auch daran, dass das Team derzeit gut mit Widrigkeiten umgehen kann. Gleich doppelt trafen die Eisernen vor dem ersten regulären Tor ins Netz, zurecht wurden die Treffer nach Abstimmung mit dem VAR aber zurückgenommen.

Davon ließ sich der Spitzenreiter aber nicht beirren. "Die Mannschaft hat mich überzeugt, weil sie immer wieder diese Rückschläge weggesteckt hat", lobte Fischer seine Schützlinge. Es ist die neu entwickelte, mentale Stärke eines Tabellenführers.