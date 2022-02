Haraguchi feiert Premiere und wirbt für sich

Gegen Mainz 05 erzielte Genki Haraguchi das 1:0 für Union Berlin - sehr zur Freude von Urs Fischer, der Haraguchi aus ganz anderen Gründen aufgeboten hatte.

Sheraldo Becker war beim 3:1-Heimsieg des 1. FC Union Berlin gegen Mainz 05 der Matchwinner. Neben dem sprintstarken Angreifer, der ein Tor erzielte und eins vorbereitete, war auch Taiwo Awoniyi nach dem Spiel ein Gesprächs-Thema, weil Unions Top-Torjäger nach einer Durststrecke mal wieder getroffen hatte. Der erste Sieg der Berliner nach zuvor drei Niederlagen nacheinander hatte aber auch noch einen weiteren Urheber: Genki Haraguchi.

Erstes Bundesligator seit fünf Jahren

Der japanische Mittelfeldspieler war es nämlich, der die Eisernen mit seinem vom Mainzer Alexander Hack abgefälschten Schuss 1:0 in Führung brachte - und somit seinen ersten Treffer für die Eisernen erzielte. Sein zuvor letztes Bundesliga-Tor hatte Haraguchi am 4. Februar 2017 erzielt; für Hertha BSC im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (1:0).

Mit seinem persönlichen Erfolgserlebnis am Samstag meldete sich der 30-Jährige bei Union zurück, nachdem das Jahr 2022 für Haraguchi bislang nicht sonderlich erbaulich verlaufen war. Zweimal - am 18. Spieltag in Leverkusen (2:2) und am 21. Spieltag in Augsburg (0:2) - durfte der 1,76 Meter große und 70 Kilo schwere Profi in der Rückrunde in der Startelf ran, zweimal enttäuschte er (kicker-Noten 4,5 und 5). Zwischen den beiden Partien lagen zwei Kurzeinsätze als Einwechselspieler, ehe Haraguchi zuletzt in den Spielen gegen Dortmund (0:3) sowie in Bielefeld (0:1) 90 Minuten auf der Bank schmoren musste.

"Defensivere Variante" mit offensivem Mehrwert

Nun erhielt Unions Nummer 24 also wieder ein Startelf-Mandat, weil Trainer Urs Fischer gegen die physisch robusten Mainzer "ein bisschen die defensivere Variante im Vergleich zu den letzten Spielen" wählte. "Es war ein bisschen der Sinn dahinter, das zentrale Mittelfeld gegen Mainz zu verstärken", sagte Fischer. Gegen Dortmund und in Augsburg hatte der Union-Coach in Becker einen gelernten Angreifer neben Grischa Prömel auf eine der beiden Achterpositionen in Unions 3-3-2-2-System gestellt.

Nun durfte Haraguchi wieder für sich werben und tat das. "Es freut mich, dass er einen Teil dazu beitragen konnte, dass wir in Führung gehen konnten", sagte Fischer über die Vorstellung des japanischen Nationalspielers (68 Einsätze), dem zwar längst nicht alles gelang, der aber neben seinem Tor auch fleißig gegen den Ball arbeitete und gerade in der 2. Halbzeit bei der Spielfortsetzung gute Szenen hatte.