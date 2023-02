Haraguchi erbittet sich noch ein bisschen Eingewöhnungszeit

Der erste Auftritt von Genki Haraguchi in der Stuttgarter Startformation war nicht von Erfolg gekrönt. Dennoch hinterließ der Neuzugang gegen Bremen (0:2) einen guten Eindruck und bittet um etwas Eingewöhnungszeit.

Spätestens mit dieser Aktion in der 16. Spielminute gegen Werder hatte sich Haraguchi das Wohlwollen der VfB-Anhänger verdient. Ausgerechnet auch noch vor der Cannstatter Kurve, wo das Herz der Stuttgarter Fanseele am heftigsten pocht. Bremens Niclas Füllkrug entwischt auf dem rechten Werder-Flügel Nikolas Nartey und flankt perfekt auf die gegenüberliegende Seite zum mitgelaufenen Anthony Jung. Der Mittelfeldmann zieht auf, will den Ball volley nehmen, hat das VfB-Tor anvisiert, als Haraguchi quasi aus dem Nichts und im Vollsprint mit einer spektakulären Flugeinlage samt Fluggrätsche in letzter Sekunde artistisch der Gefahr für Florian Müller ein Ende bereitet. Eine akrobatische Darbietung, die zum emotionalen Ausnahmezustand in der Mercedes-Benz-Arena führt.

Es sollte die herausragendste Szene des Neuzugangs von Union Berlin sein. Ansonsten zeigte Haraguchi wenig Spektakuläres, eher das, was man sich von ihm erwartet hatte, bewies Fleiß, Ballsicherheit und Spielintelligenz. Im Zusammenspiel mit seinem japanischen Landsmann Wataru Endo. Die Niederlage konnten weder der VfB-Kapitän noch der Routinier aus der Hauptstadt verhindern. Weil der VfB einmal mehr defensiv wie offensiv zu fehlerhaft agierte. Woran auch Haraguchi als offensiv ausgerichteter Achter im VfB-Mittelfeld nicht viel ändern konnte. Der 31-Jährige war und wird nun mal kein Knipser. "Wenn er das auch noch könnte", so Trainer Bruno Labbadia, "dann wäre er für uns nicht zu bekommen."

Haraguchi bemängelt das Verhalten bei den Gegentoren

Auch wenn Tore nicht seine Kernkompetenz darstellen und seine Kollegen viel größeren Anteil an den vergebenen Einschussmöglichkeiten hatten, zeigte sich Haraguchi nach der Niederlage auch persönlich enttäuscht. "Es ist einfach bitter", sagt der Nationalspieler, dessen Startelfpremiere ein fader Nachgeschmack begleitet. "Wir haben in der ersten Hälfte als Mannschaft gut funktioniert. Aber die zwei Gegentore in der zweiten Hälfte fallen viel zu einfach."

Seine eigene Leistung habe ihn angesichts der Kürze der Zeit, die er beim VfB bis dahin hatte, nicht überrascht. "Ich habe viel Erfahrung und kenne die Bundesliga. Ich kann mich sofort in eine Mannschaft integrieren", sagt Haraguchi, der erst in der Vorwoche montags zum VfB gestoßen und im Pokal beim SC Paderborn (2:1) bereits die zweite Hälfte lang aktiv war.

Auch am kommenden Samstag beim baden-württembergischen Landesduell in Freiburg wird der Routinier im Normalfall der Startformation angehören. Es gibt viel zu tun bei den Schwaben, die so langsam mal wieder gewinnen sollten, um den Abstiegsplätzen zu entkommen oder zumindest um den Anschluss an die Kontrahenten davor zu wahren. Was genau, sei "schwer zu sagen", meint ein zurückhaltender Haraguchi. "Ich kenne die Mannschaft noch nicht so gut. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, die Mannschaft besser kennenzulernen."