Happy Hürzeler

Große Gesten und Geschenke, verrät Leart Paqarada hätte es nicht gegeben für Fabian Hürzeler. St. Paulis Trainer feierte am Sonntag seinen 30. Geburtstag, und gegen Rostock seinen fünften Sieg im fünften Spiel als Cheftrainer. "Ein Ständchen und drei Punkte", findet der Linksverteidiger, "das muss reichen."

Den Hamburgern reichte gegen den Nord-Rivalen dieses Mal eine durchschnittliche Leistung zur Fortsetzung der Siegesserie, und der Jubilar verhehlt auch gar nicht, dass seine Mannschaft unter seiner Regie schon besser gespielt hat als beim hart umkämpften 1:0 gegen den FC Hansa. "Ich bin happy über das Ergebnis, aber wir können besser Fußball spielen", bilanziert das Geburtstagskind und benennt auch gewohnt klar, was ihm gefehlt hat.

Hürzeler trotz Sieg kritisch

Er bemängelt weniger, dass sich seine Spieler gegen die Rostocker im zweiten Durchgang auch mal situativ zurückgezogen haben als vielmehr die Ungenauigkeiten im eigenen Spiel. "Das Problem war, dass wir mit dem Ball nach der Pause zu wenig Akzente gesetzt haben, dass wir die Bälle nicht gut behauptet haben. Das war nicht gut." Und hat dennoch zu einem Sieg gereicht, der den Kiez-Klub in jene Sphären gebracht hat, die nach dem knapp verpassten Aufstieg in dieser Saison das erklärte Ziel und zu Weihnachten noch so weit entfernt waren.

Platz sieben nach fünf Rückrundenpartien haben beim Winter-15. nichtmal Optimisten erwartet und Kapitän Jackson Irvine, seit seinem Siegtor gegen Hansa mit fünf Treffern gleichauf führend in der internen Torjägerliste mit Johannes Eggestein, kündigt an: "Wir sind hungrig auf mehr. Wir wollen jetzt auch am kommenden Freitag in Paderborn gewinnen und in der Tabelle weiter klettern. Wir wollen Platz für Platz nach oben." Die Grundvoraussetzung dafür ist seit dem Trainerwechsel die defensive Stabilität: Ein einziges Gegentor gab es (2:1) in Magdeburg, alle anderen vier Siege wurden ohne Gegentor errungen.

Neben dem Ständchen und dem Sieg für Hürzeler gibt es von Paqarada zumindest noch einen Wunsch für das Geburtstagskind. "Ich hoffe, Fabian kann das ein bisschen genießen, denn das hat er verdient. Er hat und sein Trainerteam arbeiten verdammt hart für das was gerade passiert."