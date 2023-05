Happy End für Sommer, Mané als Statist

Die unverhoffte Doch-noch-Meisterschaft des FC Bayern schrieb am Samstag viele Geschichten. Jamal Musialas, der zum Sieg traf, Thomas Müllers mit einem Dutzend Schalen, Trainer Thomas Tuchels mit seiner ersten. Drei Protagonisten gerieten fast in Vergessenheit.

Das Wort Protagonist trifft es bei Sadio Mané eigentlich nicht, Statist wäre der passendere Begriff. Dabei war für den 31-jährigen Weltstar im vergangenen Sommer eine Hauptrolle im Bayern-Ensemble vorgesehen. Als einer, der die wichtigen Tore schießt, ein Leistungsträger. Spätestens nach seiner monatelangen Verletzungspause kam der frühere Liverpooler nicht mehr in Tritt. Am dritt- und vorletzten Spieltag reichte es daher nur noch für kurze Jokereinsätze, in Köln blieb Mané 90 Minuten auf der Bank. Als die Bayern in der dramatischen Schlussphase noch ein Tor benötigten, beorderte Thomas Tuchel Musiala und Mathys Tel zu sich, um sie einzuwechseln. Mané kam hinter ihnen im Laufschritt vom Warmmachen zur Bank, doch mit dem Duo vor ihm waren alle fünf Wechsel vollzogen. Ein letztes Zeichen, dass der Stürmer keine Rolle in Tuchels Plänen spielt?

Das könnte auch auf Yann Sommer zutreffen, wenn Manuel Neuer demnächst wieder spielfähig ist und ins Tor zurückkehrt. Der Winterneuzugang jubelte ausgelassen, rannte als einer der ersten in die Kurve der Bayern-Fans. Der Torwart enttäuschte insgesamt nicht, strahlte aber auch selten Sicherheit aus und konnte sich kaum auszeichnen. In Köln entschärfte er einen Kopfball von Davie Selke, verursachte aber auch mit einem missglückten Pass einen Eckball. Für den früheren Mönchengladbacher war es der erste Titel in Deutschland, den er den Bayern und sich fast selbst versaut hätte, als er zu Saisonbeginn noch im Borussen-Tor beim 1:1 mit einer herausragenden Leistung zwei Punkte aus der Allianz-Arena entführte. Bei einem Dortmunder Sieg am Samstag gegen Mainz hätten genau die gefehlt …

Dann wäre auch Leon Goretzka nicht Meister geworden. Die Laune des Nationalspielers hielt sich zunächst offensichtlich ohnehin in Grenzen, nahm ihn Tuchel doch 14 Minuten nach seiner Einwechslung wieder vom Platz, als die Bayern ein Tor brauchten. Das erzielte mit Musiala der Mann, der für Goretzka kam. Dennoch bitter und ungewohnt für Bayerns Nummer acht, auch wenn sich Tuchel bei ihm entschuldigte. In der Startelf hatte er Goretzka nicht berücksichtigt, dort durfte zum zweiten Mal an den letzten drei Spieltagen Ryan Gravenberch starten. Tuchel nimmt auf große Namen keine Rücksicht, Goretzka fällt in diese Kategorie.