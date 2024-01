Hansliks Hoffnung im Krisengipfel: der Ketchup-Effekt

Im Juni 2022 verbuchte Daniel Hanslik entscheidenden Anteil am Aufstieg der Roten Teufel. Doch er blickte mit ihnen auch in den Abgrund - und steckt mit dem FCK nun erneut in einer sportlichen Notlage.

Die Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Liga Anfang Juni 2022 ist mit dem Namen Daniel Hanslik eng verwoben. Nach dem torlosen Remis im ersten Relegationsduell mit Dynamo Dresden markierte der gebürtige Bad Hersfelder im Rückspiel das Führungstor. Die Roten Teufel siegten 2:0 und stiegen auf. Es war der bisher wohl größte Moment in Hansliks Karriere. Der mittlerweile 27 Jahre alte Offensivspieler erlebte mit dem FCK aber auch die Schattenseite des Fußballerseins; die Absturzpanik. 15 Monate vor dem Freudentag von Dresden torkelte das Ensemble aus der Pfalz der Regionalliga entgegen. Die Zukunft des gesamten Klubs baumelte am seidenen Faden.

Nun steckt Hanslik mit seinen Kollegen eine Liga darüber mitten im Klassenkampf. Sieben Niederlagen am Stück ließen sie bis hinunter auf Rang 15 rauschen. Hanslik, ein wortgewandter Vertreter der Stürmerzunft, versucht gerade den seit damals hinzugekommenen Spielern zu vermitteln, wie solch eine Lage sich auf eine ganze Region auswirken kann.

Lernen aus der eigenen Geschichte

"Wir hatten mal die Situation, da sah es fast aussichtslos aus. Deswegen können wir den neuen Spielern erzählen, was es bedeutet, in so eine Lage reinzurutschen", sagt er und ergänzt: "So weit wie damals sind wir nicht, so weit wird es auch nicht kommen. Wir versuchen, das Gefühl für die Verantwortung in der Mannschaft zu verbreiten; dass wir eine Einheit sind, auf und neben dem Platz, dass jeder zuerst an seine Leistung denkt und seinem Nebenmann hilft. Und darüber werden wir den richtigen Weg finden."

Aus Hanslik spricht Überzeugung, obgleich es eingedenk der sportlichen Bilanz schwerfällt, in Reihen des 1. FC Kaiserslautern den Glauben an die eigenen Stärken neu zu erwecken. Umso entscheidender ist eine adäquate Kommunikation. Auch mal ohne Trainer und auch mal mit einer deutlicheren Wortwahl. "Es gibt schon mal einen Ton, der notwendig ist", sagt Hanslik und grinst, "wir reden in der Mannschaft aber sowieso sehr viel miteinander."

Es muss nur den einen Moment geben. Vielleicht ist es wie mit der Ketchup-Flasche: Wenn es auf einmal läuft, kommt alles raus. Daniel Hanslik

Die Konstellation sei in der Tat "nicht besonders einfach", letzten Endes entschieden die Resultate über die Stimmung. Die Unruhe rund um den Klub, in den Gazetten, vor allem aber in Sozialen Medien und Foren, sei normal "bei einem Verein wie diesem, der so eine Strahlkraft" besitze und der zuletzt, Stichwort Aufstieg, auch "eine Erfolgsgeschichte durchgemacht" habe. "Wenn der erste Bruch kommt, läuten die Alarmglocken und das Umfeld wird unruhig." Hansliks Rat: "Wir sollten unseren Weg konzentriert weitergehen."

Einige Hiebe landeten in der Anonymität des Netzes weit unter der Gürtellinie. Trainer Dimitrios Grammozis wehrte sich öffentlich ebenso wie Geschäftsführer Thomas Hengen gegen die Munkeleien und Fake News, die auch Hanslik als Darsteller sahen. Er soll nach dem Schlusspfiff auf St. Pauli mit einigen Teamgefährten in der Kabine offen gegen den Trainer aufbegehrt haben. Dies klingt allein schon deshalb absurd, weil Hanslik erstmals überhaupt in dieser Saison in der Startelf stand. Das auch ihn betreffende Gerücht sei "von der Sinnhaftigkeit von vorne bis hinten lückenhaft", sagt der Stürmer.

Vorfreude trotz brenzliger Lage

Wendet der FCK am Freitag gegen den FC Schalke 04 (18.30 Uhr, Liveticker auf kicker) nicht den Trend, dürfte das Gegrummel nur noch größer werden. Die Anspannung wächst und wächst. Gleichwohl und bei "aller Verantwortung für die Leute, die uns unterstützen", freut Hanslik sich auf die Kontroverse mit den einen Punkt besseren Knappen: "Freitagabend, Highlightspiel, ausverkauftes Haus - besser geht es doch gar nicht." Es sei denn, es mag wieder nichts gelingen. Was tun? "Insgesamt fehlt uns aktuell nur dieses kleine Momentum", sagt Hanslik, "da muss es nur den einen Moment geben. Vielleicht ist es wie mit der Ketchup-Flasche: Wenn es auf einmal läuft, kommt alles raus. Den Effekt würden wir uns für Freitag wünschen."

Hansliks Vertrag endet am 30. Juni. Was danach geschieht, scheint aktuell für ihn keine Rolle zu spielen: "Wir sind in einer Situation, in der jeder seine eigenen Interessen und Gedanken zu Hause lassen kann. Es geht hier jetzt um Leistung, den Verein dahin zu bringen, wo er hingehört. Der Rest kommt von allein."