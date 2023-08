Hanslik: "Wenn man dranbleibt, kriegt man seine Chance"

Die Konkurrenz im Offensivbereich des 1. FC Kaiserslautern ist groß. Daniel Hanslik scheut sie nicht, an einen Wechsel verschwendet er keinen Gedanken.

Als Dirk Schuster Anfang November 2022 nach den bescheiden daherkommenden Einsatzzeiten seines Offensivspielers Daniel Hanslik gefragt wurde, hob er zunächst auf die tadellosen Trainingsleistungen seines Schützlings ab, auf die Langmut, sich von seinem Reservistendasein nicht unterkriegen zu lassen. "Daniel ist ein bisschen ein Härtefall", sagte der Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern damals, um schließlich zu ergänzen: "Seine Chance wird kommen, da bin ich mir sicher."

Ein Dreivierteljahr später ließen sich diese beiden Sätze ebenso verwenden. Der 26 Jahre alte Hanslik ist ein ungemein flexibler Spieler, gesegnet mit einer immensen Laufbereitschaft, die ihn gerade beim Attackieren des gegnerischen Aufbaus äußerst wertvoll macht.

Hanslik kann auf den Außenbahnen agieren, auch als zentraler Stürmer, als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld; seine zweifelsohne vorhandenen Qualitäten stechen aber in keiner Hinsicht derart hervor, dass er auf einer Position unverzichtbar oder gesetzt wäre. Im Unterschied zum Spätjahr 2022 hat die Lage sich für Hanslik nicht verbessert. Das Gegenteil ist der Fall: Im Offensivbereich kamen Richmond Tachie, Ragnar Ache und Tobias Raschl noch hinzu. Zum Auftakt gegen den FC St. Pauli (1:2) stand Hanslik zwar im Kader, zum Einsatz aber kam er nicht.

Hanslik hat sich in Kaiserslautern den Ruf eines Aufstiegshelden erarbeitet, nicht zuletzt durch seinen Führungstreffer zum 1:0 im Relegationsrückspiel bei Dynamo Dresden, der dem FCK den Weg in die 2. Liga ebnete (Endstand 0:2 nach 0:0 im Hinspiel). In der Drittliga-Spielzeit 21/22 absolvierte er 35 Einsätze (kicker-Note Schnitt 3,40), er erzielte sechs Tore und bereitete sieben vor. In der vorigen Runde schlugen drei Tore und null Assists zu Buche, bei 27 Einsätzen, von denen nur 15 von ausreichender Dauer für eine Benotung waren (Schnitt 3,83).

Mir ist die Konkurrenzsituation sehr bewusst, ich habe aber keine Angst davor. Daniel Hanslik

Nun die "Nullrunde" gegen St. Pauli. Doch Wechselgedanken hegt(e) Hanslik nicht. "Mir ist die Konkurrenzsituation sehr bewusst, ich habe aber keine Angst davor", sagt er: "Wer mich ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass es immer wieder Momente gab, in denen es nicht ganz optimal aussah. Aber wenn man dranbleibt und sich immer wieder anbietet, kriegt man wahrscheinlich irgendwann seine Chance."

Schon am Samstagabend auf Schalke? Der FCK steht wie sein Gastgeber nach dem verlorenen Auftaktmatch gleich etwas unter Druck. Hanslik weiß seit dem Oktober 2020, als er von Holstein Kiel in die Pfalz verliehen wurde, um die rasch aufkommende Nervosität auf dem Betzenberg. "Die Ansprüche sind hier immer relativ hoch, aber auch Schalke hat den ersten Spieltag ein bisschen vergeigt und wird etwas verunsichert sein. Wenn Schalke am Anfang zwei Spiele verliert, ist das noch einen Ticken unangenehmer, als wenn wir das tun."

Genuss auf Schalke

Angst hätten er und seine Mitstreiter auf keinen Fall. Es gelte, sich von dem zu erwartenden Hexenkessel nicht einschüchtern zu lassen. "Es ist nicht alltäglich, dass Schalke in der 2. Liga zu finden ist - wir sollten das genießen. Sie werden bemüht sein, ihr Spiel aufzuziehen, uns hintenreinzudrücken, dann heißt es für uns, gegenzuhalten, eigene Ballbesitzphasen einzubauen und selbst gefährliche Angriffe zu starten." Die Möglichkeiten dazu besäße der FCK, sagt Hanslik, "die Spieler auch, in verschiedensten Variationen. Von allen möglichen Stärken ist etwas dabei".

Darf Hanslik seine eigenen mit einbringen? Dirk Schuster wird die Antwort geben. Er muss von seinen 21 gesund zur Verfügung stehenden Feldspielern zunächst einmal drei aus dem Kader streichen. "Und schon das", sagt der Trainer, "wird eine harte Entscheidung".