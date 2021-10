Hanslik nach Lauterns furiosem Sieg: "Auf jeder Position gefährlich"

Seine zuletzt starke Form hat der 1. FC Kaiserslautern am Samstag unter Beweis gestellt: Die Pfälzer überrollten Schlusslicht TSV Havelse mit 6:0. Cheftrainer Marco Antwerpen freute sich aber nicht über die Chancenverwertung.

Nach nicht einmal einer Stunde hatte der FCK den 6:0-Endstand im Gastspiel beim TSV Havelse herausgeschossen. In der Folge nahmen die Roten Teufel den Fuß vom Gas und ließen die Partie auslaufen. Ausgerechnet jene Phase hob Antwerpen nach dem Spiel bei "MagentaSport" explizit hervor. Denn genau da, so der FCK-Chefcoach, drohe schnell ein Gegentor, der Ehrentreffer für den Gegner. Doch das passierte seinem Team nicht, fast durchgehend verteidigten die Gäste bis zum Schlusspfiff konzentriert. "Für mich ist das Allerwichtigste, dass wir heute auch wieder ohne Gegentor rausgegangen sind", hob Antwerpen nach dem Spiel nochmal hervor. "Dann kannst du auch 1:0 gewinnen, wichtig ist, dass du die Null hältst." Die steht beim FCK inzwischen seit über 440 Minuten.

Von der Abwehr, über das Mittelfeld bis zum Stürmer hat jeder getroffen Daniel Hanslik bei "MagentaSport"

Nicht nur defensiv präsentierte sich der viermalige deutsche Meister jedoch stark, insbesondere in der ersten Hälfte brannten die Roten Teufel auch offensiv ein Feuerwerk ab. Marlon Ritter erzielte mit einem Sololauf das 1:0. Kevin Kraus, Mike Wunderlich und Philipp Hercher legten noch vor dem Seitenwechsel nach. "Heute hat sehr viel für uns funktioniert", betonte Angreifer Daniel Hanslik, der das Ergebnis im zweiten Durchgang mit einem Doppelpack in die Höhe schraubte - und damit auch seine ersten Saisontore erzielte ("Besser spät als nie").

Traf zum 1:0 und verdiente sich ein Sonderlob: Marlon Ritter. imago images/Kirchner-Media

"Was uns gerade ausmacht ist, dass wir auf jeder Position gefährlich sind. Von der Abwehr, über das Mittelfeld bis zum Stürmer hat jeder getroffen", freute sich der ehemalige Wolfsburger, dessen Qualitäten Antwerpen schon vor dem Spieltag hervorgehoben hatte. "Wir sind schwer auszurechnen und haben auch eine Standardstärke entwickelt." Außerdem habe der FCK das Schlusslicht aus Havelse "sehr ernst genommen". Auch Antwerpen freute die seriöse Herangehenseweise: "Es hat schon andere Spiele gegen den Letzten gegeben."

Antwerpens Sonderlob für Ritter

Ein Sonderlob sprach der 49-Jährige außerdem Offensivmann Ritter aus, der mit großem Radius und viel Einsatz maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte - nicht zuletzt durch seinen Treffer zum 1:0, den er sich nach einem Befreiungsschlag mit einer perfekten Ballmitnahme quasi selbst vorgelegt hatte. " Das muss man einfach mal genießen", sagte Antwerpen. Ritter habe sich vor der Saison viel vorgenommen und entsprechend auch "in der Vorbereitung viel investiert".

Auf Ritter kommt es womöglich auch am Mittwoch an - dann ist der FCK im Landespokal bei der TuS Mechtersheim gefordert. Im Anschluss "können wir uns vielleicht mal kurz zurücklehnen", sagt Antwerpen, der aber auf jeden Fall weiteren Grund zum Feiern haben will - schließlich feiert er am Vortag auch seinen 50. Geburtstag.