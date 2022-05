"Hansi" Flick: "Ich bin ein Spätzünder"

Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg in die 1. Liga könnte Florian Flick nun in der deutschen U 21 debütieren.

Es gibt sie doch noch. Spieler, die es über den zweiten Bildungsweg ins Profigeschäft und in die Bundesliga schaffen. Der über Fürth und nun Mainz zum A-Nationalspieler gereifte Anton Stach (23) etwa lieferte jüngst ein Beispiel, nun wandelt auch ein Schalker Talent in diesen Spuren. Auch Florian Flick hat keine Ausbildung in einer der renommierten Nachwuchsakademien hinter sich, und im Gegensatz zu den meisten seiner neuen Kollegen in der deutschen U 21 ist es auch die erste Auswahlmannschaft, in der der Mittelfeldspieler für den DFB berufen wurde.

"Ich bin ein Spätentwickler", gibt Flick unumwunden zu, "ich habe in der Jugend in Mannheim nicht in der Junioren-Bundesliga gespielt, sondern in der Oberliga. Erst mit dem Wechsel zu Schalke kam ich in die Regionalliga und konnte mich so weiterempfehlen." Da haben die Königsblauen aufmerksam gescoutet. "Vor zwei Jahren habe einen Anruf von Gerald Asamoah bekommen, ob ich mir vorstellen könnte in die U 23 des FC Schalke zu wechseln. So ein Anruf und so ein Angebot kommt nicht so oft vor. Habe mir das alles angeschaut und angehört, und da war mir sofort klar, dass ich dort meine nächste Schritte machen will."

Erstes Bundesliga-Tor gegen Eintracht Frankfurt

Mittlerweile hat er sich in die Profimannschaft hochgearbeitet. In den letzten vier Spielen des designierten Bundesliga-Absteigers hatte Flick bereits in der Vorsaison debütiert und beim 4:3-Sieg gegen Eintracht Frankfurt auch seinen ersten Bundesligatreffer markiert. 27 Einsätze trug der 1,90 m-Schlaks zum direkten Wiederaufstieg bei. "Ich habe zuletzt viel gespielt, ich hoffe, dass es auch in der Bundesliga so weitergeht und ich weiterhin meine Spielzeit bekomme", hofft Flick, der seinen Vertrag bis 2024 verlängerte. Nun weilt er zum zweiten Mal im Kreise der U 21, sein Länderspieldebüt steht noch aus.

Seinen Spitznamen in der DFB-Auswahl hat er aber längst weg. "Ich habe auf jeden Fall schon den Spitznamen 'Hansi' bekommen. Das wird mich ein bisschen verfolgen, ist aber auch kein Problem für mich“, so Flick, "mit Malik Thiaw kenne ich schon einen Kollegen aus dem Verein, er hilft mir auch, mich zurechtzufinden."

Vor allem auf dem Platz will der Spätberufene noch zulegen. In der U 21 wie auf Schalke. "Ich bin ein Spieler, der mit recht wenigen Kontakten spielt und versucht, das Spiel einfach zu halten", so charakterisiert sich der nahezu beidfüßige zentrale Mittelfeldspieler, der aber auch noch eigene Defizite ausmacht: "Das Körperliche, da hatte ich in der 2. Liga anfangs noch Probleme, aber da bin ich durch die Einsätze besser reingekommen, aber da kann ich mich noch verbessern." Durchläuft der 22-Jährige eine ähnlich rasante Entwicklung wie etwa Stach, dann könnte dereinst Hansi Flick womöglich "Hansi" Flick berufen.