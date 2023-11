Hansen findet neuen Klub

Hendrik Hansen (29) wechselt zur SG Barockstadt-Fulda. Der Defensivakteur stand bis Sommer beim ehemaligen Ligakonkurrenten SSV Ulm unter Vertrag, war seitdem aber vereinslos. Bei den Hessen will man mit der Verpflichtung des Ex-Wolfsburgers personellen Engpässen vor der Winterpause entgegensteuern. "Man hat in den vergangenen Spielen sehen können, dass unser Kader momentan auf Kante genäht ist, deshalb haben wir uns entschieden, ihn mit dazu zu nehmen. Hendrik möchte sich bei uns wieder an sein altes Leistungsniveau heranarbeiten und wird uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen, so dass wir beidseitig auf eine Win-Win Situation hoffen“, so Christian Geisendörfer, Sportlicher Leiter.