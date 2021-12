Hansas steiniger Weg in den Wildpark

Schwierige Mission: Hansa Rostock beendete die Hinrunde mit vier Spielen ohne Sieg und muss zum Rückrundenauftakt in Karlsruhe zwei Leistungsträger ersetzen.

Hinspiel-Torschütze John Verhoek fehlt Hansa in Karlsruhe. imago images/Fotostand

Aufsteiger Rostock ließ zuletzt gehörig Federn. Nach dem Pokal-Achtelfinaleinzug in Regensburg (4:2 i.E.) und Siegen gegen Düsseldorf (2:1) und abermals Regenburg (3:2) folgte eine Durststrecke von zuletzt vier Spielen ohne Sieg. Jüngst unterlag die Kogge mit 0:3 beim HSV. Der Blick muss nun nach unten gerichtet werden, der Relegationsplatz ist für den Tabellen-14. nur noch fünf Punkte entfernt.

Zum Jahresabschluss gastiert Rostock am Sonntag in Karlsruhe (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Badener gewannen nicht nur am 1. Spieltag mit 3:1 beim FC Hansa, sondern tankten zuletzt auch beim 3:2 gegen Heidenheim Selbstvertrauen.

Erschwerend für Hansas Chefcoach Jens Härtel kommt hinzu, dass er zwei offene Positionen in seiner Startelf hat. Der 52-Jährige muss die gelbgesperrten Leistungsträger Lukas Fröde und John Verhoek ersetzen.

Fröde verpasst ausgerechnet das Wiedersehen mit seinem Stammklub. Der 26-Jährige kam seit seiner Leihe Ende August vom KSC in allen zwölf Spielen zum Einsatz. Für ihn könnte Ryan Malone (29) vor der Abwehr verteidigen, der ähnlich robust, zweikampf- und kopfballstark ist. Das wäre die defensive Variante. Als offensivere Alternative könnte Simon Rhein auf die Sechs rücken und Hanno Behrens sowie Bentley Baxter Bahn nebeneinander als Achter spielen. Mittelfeldspieler Björn Rother scheint keine Option zu sein.

Ist Verhoek überhaupt zu ersetzen?

Hinspiel-Torschütze Verhoek, der zehn der 19 Hansa-Tore erzielt hat und in allen 17 Spielen in der Startelf stand, dürfte schwer zu ersetzen sein. Die Alternativen sind Streli Mamba, Ridge Munsy und Pascal Breier, die zusammen nur zweimal trafen. Es wird ein schwerer Gang für die Rostocker in den Wildpark.