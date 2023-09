Hansas Reserve hadert mit bisheriger Punkteausbeute

Es wäre mehr drin gewesen. Die U 23 des FC Hansa Rostock hat den harten Alltag in der Regionalliga Nordost gleich in den ersten sechs Spielen zu spüren bekommen. Das junge Team der Ostseestädter musste bereits einiges an Lehrgeld zahlen. Dass es so kommen würde, war den Rostockern aber schon im Vorfeld klar.

"Die Jungs sind angesäuert, weil sie gemerkt haben, dass mehr drin war. Es gilt, in der nächsten Etappe der Saison bis zur Länderspielpause im Oktober die Dinge besser zu machen und mehr Punkte zu holen", resümiert Hansa-Coach Kevin Rodewald. Mit vier Punkten finden sich die Rostocker auf Tabellenrang 15 wieder. Welches Potenzial in der Zweitliga-Reserve schlummert, zeigte sie beim einzigen Saisonsieg am 2. Spieltag gegen den Chemnitzer FC (6:1). Danach blieben die Koggenkicker vier Mal ohne Erfolg.

Den Talenten fehlt in der einen oder anderen Situation noch die nötige Abgeklärtheit und auch die Konstanz über 90 Minuten. Gleiches gilt für die individuellen Fehler, die größtenteils zu den bislang zwölf Gegentoren geführt haben. Zudem lassen die Rostocker laut Rodewald zu viele unnötige Freistöße zu.

Abgang der Routiniers

Wichtig im FCH-Team sind auch erfahrene Akteure. Sascha Schünemann (31) und Marcel Kohn (28) sind die beiden einzigen Kicker, die älter als 23 Jahre sind. Zudem wirkten bis Ende August auch Sebastién Thill (29/zu Stal Rzeszow) und Pascal Breier (31/zum VfB Lübeck) regelmäßig mit, haben den Verein aber vor wenigen Wochen verlassen. "Erfahrene Akteure sind im Training, in den Abläufen oder in Situationen im Spiel, in denen es nicht läuft und du vor mehreren tausend Zuschauern spielst, extrem wichtig", betont Rodewald. Er fügte hinzu, dass die Routiniers oft vorangehen, weil sie ähnliche Situationen in ihrer Laufbahn schon erlebt haben.

Die Abgänge von Thill und Breier bedauert Rodewald, sieht gleichzeitig auch aber auch die Chance für andere Talente aus der eigenen Nachwuchsakademie. So durfte der erst 17-jährige Tim Krohn aus der U 19 schon zweimal Regionalliga-Luft schnuppern.

Er könnte für das Heimspiel am Sonntag (Anpfiff: 13 Uhr) der Rostocker gegen die VSG Altglienicke eine Option sein. Die Berliner sind als Tabellenelfter ebenfalls durchwachsen in die Saison gestartet. Einen zu großen Stellenwert will Rodewald dem Duell jedoch nicht geben. Er weiß aber auch, dass der Ausgang der Partie und der nächsten Spiele gegen den ZFC Meuselwitz (24. September) und den FC Eilenburg (1. Oktober) dafür ausschlaggebend sein wird, wohin die Reise der Rostocker geht.