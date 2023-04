Hansa und die Trainerwechsel: Kwasniok ist "froh, in Paderborn zu sein"

Der SC Paderborn hat nur eines der vergangenen sechs Spiele gewonnen und sich damit aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Dennoch haben die Ostwestfalen noch Ziele - und diese sind "sehr, sehr ambitioniert", wie Trainer Lukas Kwasniok sagt.

Lukas Kwasniok weiß, wie hoch er und seine Mannschaft die Messlette gelegt haben. 2,0 Punkte pro Spiel - das ist der Schnitt, den der 41-Jährige in der zweiten Saisonhälfte mit dem SCP erreichen will. Aus den ersten zehn Partien haben die Paderborner 17 Punkte geholt, 17 weitere müssten nun in den letzten sieben Spielen folgen. Ein Vorhaben, das es in sich hat.

"Das schaffen nur ganz wenige Mannschaften", sagt Kwasniok, dürfte aber auch wissen, dass es der SCP in dieser Saison noch mit fünf der letzten Sechs der Tabelle zu tun hat. Das Programm ist also machbar - wenngleich Spiele gegen Teams, die sich im Abstiegskampf befinden, alles andere als Selbstläufer sind.

"Dass es eine schwierige Aufgabe wird, erklärt sich von selbst. Sie kämpfen ums Überleben in der Liga", sagt Kwasniok mit Blick auf das Heimspiel am Samstagnachmittag gegen Hansa Rostock: "Ich weiß, wir Trainer warnen immer gerne, aber es hat schon seine Gründe."

Da die Rostocker als Vorletzter in die Partie gehen, dürften sie hochmotiviert sein - und beim SCP fällt Marvin Pieringer nach wie vor mit einem Bruch des rechten Sprungbeins aus. Der 23-Jährige ist zuletzt Mitte Februar beim 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Einsatz gekommen - in jener Partie also, die dem derzeitigen Tief mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen vorausging.

Pieringer fehlt der Mannschaft ebenso sehr wie Sebastian Klaas, der - so sagt es Kwasniok - "einen Hauch Genialität" in seinem Spiel hat und damit für das gewisse Extra sorgen kann. Auf den letzten Metern der Saison ist er aber zumindest als Joker eingeplant. Das ist auch am Samstag gegen Hansa der Fall.

Dass Rostock in Person von Alois Schwartz bereits den dritten Trainer beschäftigt, ist etwas, dass sie in Paderborn in dieser Form nicht kennen. Steffen Baumgart prägte eine Ära beim SCP - und das soll nun auch Kwasniok. Angesprochen auf die Trainerwechsel bei Hansa, sagt er: "Ich bin froh, in Paderborn zu sein."