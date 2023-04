Hansa trennt sich von Sportvorstand Pieckenhagen

Der abstiegsgefährdete FC Hansa Rostock hat am Ostermontag Sportvorstand Martin Pieckenhagen nach mehr als vier Jahren von dessen Aufgaben entbunden.

Die sportliche Krise in Rostock kostete in dieser Saison schon die Trainer Jens Härtel und Patrick Glöckner den Job, nun setzt der Verein eine Etage höher an. Wie die Kogge am Montagmittag mitteilte, hat der Aufsichtsrat Martin Pieckenhagen mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Der ehemalige Bundesliga-Torwart Pieckenhagen arbeitete seit Januar 2019 als Sportvorstand, sein Vertrag läuft noch bis zum Ende des aktuellen Jahres. Der Zweitligaaufstieg 2021 und der Klassenerhalt 2022 fallen in seine Zeit, allerdings würde auch ein Abstieg in diesem Mai mit seinem Namen verbunden werden. Die Klubführung wies darauf mit deutlichen Worten hin.

"Sahen uns gezwungen zu reagieren"

"Nach fortlaufender Beurteilung und Analyse der laufenden Saison wurde deutlich, dass die Entwicklung des sportlichen Bereichs leider deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist und nicht mit den anderen Handlungsfeldern des Vereins Schritt halten kann", sagte der Rostocker Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Lemmer. "Daher sahen wir uns gezwungen zu reagieren und planen die neue Saison - unabhängig der Ligazugehörigkeit - mit einer personellen Neuausrichtung."

Die sportliche Leitung übernehmen vorerst der Vorstandsvorsitzende Robert Marien und Kaderplaner Kevin Meinhardt.

Nach 27 Spieltagen liegt Hansa in der Zweitligatabelle auf dem 17. Platz, zwei Punkte hinter dem 16. Jahn Regensburg. Am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das Auswärtsspiel beim SC Paderborn an.