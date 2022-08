Hansa-Torschütze Verhoek: "In der Halbzeit war ich aber sauer"

Der FC Hansa Rostock hat am fünften Spieltag schon den dritten Sieg eingefahren. Verdient, auch wenn Torschütze John Verhoek ein wenig haderte.

Mit dem 2:0 gegen den FC St. Pauli hat Hansa neun Punkte nach fünf Spielen - Rostocks Start in die neue Saison ist geglückt. Das frühe 1:0 gegen die Kiezkicker durch Kai Pröger, einer der beiden Rostocker in der kicker-Elf des 5. Spieltages, spielte den Ostseestädtern dabei in die Karten. Zumal hinter Hansa "die ganz schwache Leistung in Darmstadt" lag, doch das Team habe "eine Reaktion auf das letzte Spiel" gezeigt, wie Pröger unterstreicht. "Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und uns mit Toren belohnt."

Das zweite machte John Verhoek mit einem sehenswerten Fallrückzieher, der Angreifer war nach den ersten 45 Minuten dennoch nicht zufrieden, wie er nach dem Spiel erklärte. "In der Halbzeit war ich aber sauer, dass es nur 2:0 stand. Wir hätten drei, vier oder fünf Tore machen müssen." Rostock hatte aber nur doppelt vorgelegt und "in der zweiten Halbzeit waren wir dann viel zu passiv".

Daher war Jens Härtel "bis zum Schluss angespannt, eine 2:0-Führung ist immer gefährlich". Doch seine Mannschaft brachte das 2:0 über die Zeit. "Wirklich zugelassen haben wir aber nichts", meinte der Trainer, "und so gibt es nichts zu meckern." Sah auch Johannes Eggestein von Gegner St. Pauli so: "Rostock hat es gut gemacht und wir eben nicht."

Für Hansa geht es nun in Karlsruhe weiter, das sich nach schwachem Saisonstart gefangen hat und mit zuletzt zwei Siegen, darunter jüngst das deutliche 6:0 in Regensburg, eindrucksvoll zurückgemeldet hat.

nik