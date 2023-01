Hansa terminiert drei Testspiele - Breier fehlt in Belek

Am Montag ist der FC Hansa Rostock wieder in die Vorbereitung auf die Restsaison eingestiegen, am Dienstag hat der Zweitligist weitere drei Testspiel-Termine und -Gegner mitgeteilt. Fehlen wird dabei Pascal Breier.

Nach der ersten Vorbereitungsphase hat Trainer Patrick Glöckner am Montag sein Team nach einer zehntägigen Pause wieder auf den Platz beordert. Nicht dabei war Kevin Schumacher (Fieber) sowie die Langzeitverletzten Maurice Litka und Lukas Scherff, die sich nach ihren Knie-Operationen in der Reha befinden.

Pascal Breier indes musste seine individuelle Trainingseinheit abbrechen und wird auch nicht mit ins Trainingslager fliegen. Der Stürmer, dem der Rücken und das Knie zu schaffen machen und der in dieser Saison lediglich viermal in der Liga eingewechselt wurde, bleibt in Rostock. Die Verantwortlichen des Klubs haben "zusammen mit Pascal entschieden, dass er sich in den kommenden zwei Wochen intensiv von einem Osteopathen behandeln lassen wird. Aus diesem Grund wird Pascal auch nicht mit ins Trainingslager nach Belek fahren können", meinte Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Der FC Hansa befindet sich vom 5. bis 15. Januar in der Türkei und hat nun auch drei Testspiele im Rahmen des Trainingslagers festgelegt. So geht es am 9. Januar um 12.30 Uhr gegen den polnischen Erstligisten KS Cracovia. Zwei Tage später wartet um 13 Uhr das Duell gegen Liga-Konkurrent SpVgg Greuther Fürth mit einer Spielzeit von 120 Minuten und zum Abschluss am 14. Januar (13 Uhr) ist der bulgarische Erstligist ZSKA Sofia der Gegner.