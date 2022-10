Hansa suspendiert Munsy und Meißner - Vertrauen in Härtel

Hansa Rostock greift durch: Vor der Partie bei Jahn Regensburg hat der Zweitligist drei Spieler freigestellt. Ridge Munsy, Thomas Meißner und Theo Gunnar Martens werden vorerst nicht mehr unter Trainer Jens Härtel auflaufen. Der 53-Jährige selbst erhält derweil Rückendeckung.

Es ist eine Nachricht, die durchaus aufhorchen lässt. Nach nur zwei Punkten aus den ersten vier Oktober-Spielen verzichtet Hansa bei den verbleibenden vier Partien vor der Weltmeisterschaft in Katar auf Munsy, Meißner und Martens.

"Der Trainer benötigt in dieser Phase Spieler, denen er zu 100 Prozent zutraut, ihm in den kommenden wichtigen vier Spielen zu helfen. Dieses Gefühl hatte er bei Munsy und Meißner nicht", erklärte Sportvorstand Martin Pieckenhagen gegenüber der "Bild".

An Härtel selbst gebe es keine Zweifel. "Er war in den letzten Jahren ein wichtiger Faktor", betonte Pieckenhagen, "wir haben in unangenehmen Situationen immer eine Lösung gefunden. Ich gehe davon aus, dass es auch diesmal so sein wird."

Es gab in den letzten Wochen ein paar Vorfälle, die mir nicht gefallen haben. Martin Pieckenhagen

Härtel soll die Mannschaft also erneut aus ihrem Tief führen. Dabei wird der 53-Jährige nicht auf Munsy, Meißner und Martens zurückgreifen. Während Munsy in dieser Saison bislang bei fünf und Meißner bei drei Punktspielen für die Rostocker zum Einsatz kam, wartet Martens noch auf sein Saisondebüt. "Es gab in den letzten Wochen ein paar Vorfälle, die mir nicht gefallen haben", sagte Pieckenhagen in Bezug auf Martens und sprach dann davon, dass sich der 19-Jährige nun in der fünftklassigen Oberliga bei der zweiten Mannschaft "für die Profis empfehlen" könne.

Derzeit steht Hansa nach 13 Spielen mit 14 Punkten da, zwei Zähler vor dem SV Sandhausen, der den Abstiegsrelegationsplatz belegt. An diesem Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) sind die Rostocker bei Jahn Regensburg zu Gast. Die Oberpfälzer haben aus den vergangenen drei Zweitligaspielen sieben Punkte geholt.