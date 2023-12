Hansa Rostock trennt sich wohl von Schwartz

Nach "Bild"-Informationen trennt sich Hansa Rostock von Trainer Alois Schwartz. Demnach wird der 56-Jährige bereits das Mittwoch-Training nicht mehr leiten, in Paderborn am Freitagabend soll Nachwuchsleiter Uwe Speidel auf der Bank sitzen. Die Rostocker waren durch das 0:2 gegen Schalke erstmals in dieser Saison auf den Abstiegsrelegationsrang gerutscht.