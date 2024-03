Hansa Rostock: "Harte Gespräche" mit möglichen Konsequenzen

Seit fünf Spielen wartet Hansa Rostock auf einen Sieg, im direkten Abstiegskampf mit dem 1. FC Kaiserslautern gab es in der Vorwoche ein klares 0:3. Schon am Freitag geht es zum nächsten Konkurrenten aus dem Keller, den man sich zum Vorbild nehmen will.

Mersad Selimbegovic musste bei Hansa Rostock unter der Woche einen rauen Ton anschlagen. picture alliance/dpa