Hansa leiht Brzozowski in seine Heimat aus

Der FC Hansa Rostock leiht Milosz Brzozowski in seine polnische Heimat zum dortigen Zweitligisten Wisla Plock aus. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielt seit 2017 für Rostock, einen Profieinsatz hat er aber noch nicht zu verzeichnen. "Wir sehen bei Milosz eine Menge Potenzial, das er auch in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga schon gezeigt hat. Mit der Leihe nach Polen soll er weiter Spielpraxis auf gutem Niveau sammeln und dann mit noch mehr Erfahrung zu uns zurückkehren", so Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball.