Hansa holt Uphoff als Kolke-Nachfolger

Hansa Rostock hat mit Benjamin Uphoff als Nachfolger des langjährigen Stammkeepers Markus Kolke seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht.

In Uphoff hat sich die Kogge einen erfahrenen Schlussmann geangelt, der 30-Jährige hat in seiner Vita 126 Drittliga-Partien, 34 Pflichtspiele in der 2. Liga sowie zwei Partien in der Bundesliga stehen.

Uphoff folgte beim KSC auf Orlishausen

Uphoff wurde bei Wacker Burghausen ausgebildet, nach einem Wechselspiel zwischen den Zweitvertretungen des 1. FC Nürnberg und VfB Stuttgart in den Jahren 2011 bis 2017 hütete der 1,92 große Schlussmann zwischen 2017 und 2020 das Tor beim Karlsruher SC und avancierte dabei zum Nachfolger des damaligen Stammkeepers und heutigen Hansa-Torwarttrainers Dirk Orlishausen. In der Saison 2018/2019 gelang dem gebürtigen Burghausener mit dem KSC der Aufstieg in die 2. Liga, ab 2020 stand er beim SC Freiburg unter Vertrag.

Orlishausen hat wohl auch eine Rolle gespielt, warum der Routinier den Weg an die Ostsee gefunden hat: "Ich habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC Hansa gehabt - allen voran Dirk Orlishausen, den ich noch aus meiner Zeit beim Karlsruher SC kenne", wird Uphoff auf der vereinseigenen Website zitiert. Der Keeper ist schon voller Tatendrang: "Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht und ich mit Hansa in die neue Saison starten kann."

Shapourzadeh: "Optimale Verstärkung"

Amir Shapourzadeh ist von den Qualitäten der designierten neuen Nummer 1 - der langjährige Stammkeeper Markus Kolke hatte sich jüngst Richtung Bremen verabschiedet - überzeugt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Benjamin Uphoff einen neuen Torhüter für uns gewinnen konnten, der ausreichend Erfahrung mitbringt und auch als Typ unseren Kader für den Neuaufbau optimal verstärkt", sagt der Direktor Profifußball der Rostocker über den Neuzugang, der sich "im besten Torwart-Alter" befinde und "auch menschlich hervorragend zu uns passt".