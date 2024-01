Hansa hebt nach Belek ab - Selimbegovic zieht die Zügel an

Nach dem Trainingsauftakt am Dienstag setzt Hansa Rostock seine Vorbereitung in wärmeren Gefilden im türkischen Belek fort.

Am 18. Dezember hatte Hansa Rostock die Verpflichtung von Mersad Selimbegovic bekannt gegeben, der 41-Jährige hat als Nachfolger des entlassenen Alois Schwartz am Dienstag nun losgelegt und seine Profis anstelle des obligatorischen Laktattests beim Neustart direkt auf den Trainingsplatz beordert. Es gelte, keine Zeit zu verlieren, so der Bosnier. "Jede Einheit mit Ball ist wertvoll. Dadurch können wir sehen, wie weit sie sind und wie viel wir den Jungs mitgeben können."

Es gilt also, die bis dorthin verbleibenden zweieinhalb Wochen so gut wie möglich zu nutzen, schließlich steht für den aktuellen Tabellen-16. schon am 20. Januar beim Rückrundenauftakt das Gastspiel beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm.

Test gegen BVB II und den LASK

Nach zwei Trainingstagen in Rostock wird Selimbegovic am heutigen Donnerstag mit seinen Schützlingen in die Türkei fliegen. Das Aufgebot für das siebentägige Trainingslager besteht aus maximal 26 Akteuren, Neuzugänge sind (bisher) Fehlanzeige. In Belek wird der Coach an Kondition und System feilen, Spielpraxis wird das Team in zwei Testspielen gegen Drittligist Borussia Dortmund II (6. Januar) und den österreichischen Erstligisten Linzer ASK (10. Januar) erhalten.