Hansa-Fans provozieren wieder mit Lichtenhagen-Anspielung

Beim Zweitliga-Spiel zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli provozierten Fans der Kogge mit Anspielungen auf fremdenfeindliche Angriffe in Lichtenhagen. Nicht zum ersten Mal spielen die Krawalle von 1992 eine Rolle.

Duelle zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli sind traditionell aufgeheizt und intensiv. Beide Fanlager stehen sich in grundlegender Abneigung gegenüber, entsprechend groß war das Sicherheitsaufgebot am Samstag in der Ostseestadt. Während das Spiel sportlich an die Gäste aus Hamburg ging, sorgte die Choreographie der Heimfans vor dem Anpfiff für einen Eklat.

Unter dem Motto "Plattenbau Rostock" zeigte der Hansa-Anhang eine Blockfahne, auf der das "Sonnenblumen-Haus" im Stadtteil Lichtenhagen abgebildet ist. Eine Provokation, steht das Gebäude doch symbolisch für die fremdenfeindlichen Angriffe im August 1992. Damals hatten hunderte Randalierer das Haus angegriffen und teilweise in Brand gesteckt. In dem Gebäude lebten rund 100 Vietnamesen und Roma, dutzende Personen wurden bei dem tagelangen Gewaltexzess verletzt.

Die Angriffe spielten in der Vergangenheit immer wieder eine Rolle bei Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Hansa-Fans präsentierten etwa im August 2022 - kurz vor dem 30. Jahrestag - ein Banner mit dem Lichtenhagen-Schriftzug und einer Sonnenblume in Frakturschrift, weshalb ihnen Sympathien, mindestens aber Verharmlosung der fremdenfeindlichen Taten vorgeworfen wird. St. Pauli-Fans gingen beim darauffolgenden Rückspiel mit kritischen Spruchbändern darauf ein.

St. Paulis Präsident Oke Göttlich hatte sich zuvor öffentlich positioniert und das Rostocker Banner kritisiert. Eine klare Distanzierung des FC Hansa gab es nicht.