Hansa-Coach Härtel: "Verwunderlich, dass sie nur neun Punkte haben"

Am 12. Spieltag der 2. Liga gastiert die Hansa-Kogge bei der SpVgg Greuther Fürth. Beiden Teams würde etwas Zählbares enorm guttun.

Mehr als zehn Jahre sind sich der Bundesligaabsteiger aus Fürth und der FC Hansa Rostock nicht mehr in einem Pflichtspiel begegnet. Als die beiden Mannschaften das letzte Mal aufeinander trafen, empfingen die damals schon abgestiegenen Hanseaten die Spielvereinigung, die vor dem letzten Spieltag der Saison 2011/12 schon sicher aufgestiegen war, aber sich noch im Kampf um die Meisterschaft befand.

Zweitligameister Fürth

Am Ende reichte den Mittelfranken ein 2:2, da die Konkurrenz von der Eintracht aus Frankfurt in Karlsruhe verlor. Fürth stieg als Meister der zweiten Liga in die höchste deutsche Spielklasse auf. Die Rostocker hingegen mussten als Tabellenschlusslicht den Weg in Richtung Liga drei antreten.

Seitdem spielt der FC Hansa in der dritten Liga, während die Fürther ihr Ligadasein zwischen erster und zweiter Liga immer wieder wechselten. Wenn es am Freitagabend das erste Mal nach über zehn Jahren in Liga zwei zur Partie zwischen dem Vorletzten aus Fürth (1/6/4) und dem Zehnten aus Rostock (4/1/6) kommt, sind beide Teams enorm aufs Punkten angewiesen.

Hansa außer Form

Während die Fürther mächtig unter Druck stehen und unbedingt etwas Zählbares aus diesem Spiel mitnehmen sollten, damit man sich so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller verabschiedet, heißt es für den FC Hansa wieder regelmäßiger zu punkten. Aus den letzten sechs Spielen sprangen bei einem Sieg, einem Unentschieden und vier Niederlagen nur vier Punkte heraus.

Die Mittelfranken punkteten zuletzt ordentlich

Hansa-Coach Jens Härtel sieht den Gegner aus Mittelfranken nicht so schlecht wie ihr Tabellenplatz vermuten lässt: "Ihre aktuelle Form ist gar nicht so schlecht. Sie haben ein paar Dinge umgestellt und sind stabiler aufgetreten. Sie haben eine Qualität, weshalb es verwunderlich ist, dass sie nur neun Punkte haben." Fürths Formkurve zeigt nach oben: Aus den letzten drei Spielen holte man fünf Punkte.

Jetzt gilt es, von Anfang an da zu sein. Jens Härtel

Außerdem hat der 53-Jährige einen genauen Plan vor Augen, wie es mit einem Dreier in Fürth klappen kann: "Wir müssen den Ball nach der Eroberung auch mal in unseren eigenen Reihen behalten." Weiter lässt Härtel wissen: "Jetzt gilt es, von Anfang an da zu sein. Wir sprechen es klar an und versuchen, die Spieler immer nochmal emotional heiß zu machen. "

Fast die volle Kapelle für Härtel

Personell sieht es bei Hansa Rostock sehr gut aus. Der gesamte Kader bis auf Pascal Breier und Maurice Litka steht zur Verfügung.

Klar ist, dass die Fürther nochmal einen Tick mehr unter Druck stehen werden als die Ostseestädter, was sich allerdings nach dem Spiel auch rasch ändern kann. Im Falle eines Fürther Erfolgs trennt die beiden Mannschaften nur noch ein Punkt. Im gegensätzlichen Szenario werden die Wolken über Fürth noch dunkler.