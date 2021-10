Hans Winkler: 73 Jahre Ochenbruck und eine Freundschaft zu Bernd Hobsch

Was wäre der Amateurfußball ohne all die Ehrenamtlichen? Deutschlandweit sorgen sie dafür, dass jede Woche der Ball rollen kann. Im mittelfränkischen Ochenbruck erreicht die Hingabe für einen Verein aber neue Dimensionen. Hans Winkler unterstützt den TSV Ochenbruck seit 73 Jahren - auch Ex-Club-Profi Bernd Hobsch hat damit zu tun.

Die tiefe Verbundenheit mit einem einzigen Verein ist ein Attribut, das in der schnelllebigen Fußballwelt heutzutage nur noch selten anzutreffen ist. Dass aber jemand sein gesamtes Leben einem einzigen Verein widmet, scheint dagegen eher eine utopische Wunschvorstellung aller Fußball-Liebhaber zu sein. Im mittelfränkischen Ochenbruck gibt es aber tatsächlich einen Menschen, dessen Lebensprojekt im Heimatverein verankert ist. Hans Winkler ist fester Bestandteil des TSV Ochenbruck und das schon seit mittlerweile 73 Jahren.

"Ich bin nicht verrückt", beteuert Hans Winkler mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Dass man aber doch etwas fußballverrückt sein muss, um derart akribisch in einem einzigen Fußballverein zu arbeiten, kann Winkler nicht abstreiten. 1948 startete für den heute 82-Jährigen das Kapitel "Ochenbruck" als Spieler in einer Jugendmannschaft des TSV. Dass er damit einen Stein ins Rollen gebracht hatte, ahnte Winkler noch nicht. "Ich habe damals aus demselben Grund angefangen, wie die meisten in diesem Alter: Ich wollte einfach mit Freunden ein bisschen auf dem Fußballplatz kicken. Seit dem ersten Tag habe ich mich aber in Ochenbruck wohlgefühlt." Und das hat sich bis heute nicht geändert. Während der vielen Jahre "im Moor" durchlief Winkler nahezu alle denkbaren Stationen. Vom Trainer diverser Jugendmannschaften, über den Abteilungsleiter bis hin zum 2. Vorstand hat der 82-Jährige die unterschiedlichsten Facetten seines TSV kennengelernt, eines hat sich aber nie verändert: der Verein. "Ich habe über die Jahre einfach eine tiefe Verbundenheit zum TSV entwickelt. Während meiner Zeit als Trainer hatte ich immer wieder Angebote von anderen Vereinen. Ochenbruck zu verlassen, kam für mich aber nie in Frage. Warum auch? Ich hatte großen Spaß daran, junge Spieler zu trainieren und weiterzubringen. Durch den TSV Ochenbruck habe auch ich mich menschlich weiterentwickelt", erklärt Winkler.

Eine unerwartete Freundschaft

Eher durch Zufall kreuzten sich im Jahr 2001 dann die Wege von Ochenbrucks Kult-Trainer Winkler und Nürnbergs Fußballprofi Bernd Hobsch. Winkler trainierte 2001 die F-Jugend in Ochenbruck, in der Hobschs Sohn Patrick, der heute ebenfalls Profi bei der SpVgg Unterhaching ist, aktiv war. In einem Mütter-gegen-Kinder-Duell zum Saisonabschluss äußerten die an diesem Tag haushoch unterlegenen Mütter ihren Wunsch, eine eigene Frauenmannschaft beim TSV Ochenbruck zu gründen, um ihren Kindern künftig ein ernstzunehmender Gegner zu sein. Als Trainer stellte sich damals kein Geringerer als Bernd Hobsch zur Verfügung, der damals noch im Kader des 1. FC Nürnberg stand. Da sich Hobsch aufgrund seiner aktiven Profikarriere allerdings nach Unterstützung sehnte, war plötzlich das Trainer-Duo Hobsch-Winkler geboren. Rund zehn Jahre gestaltete das Duo gemeinsam den Trainingsbetrieb, bevor Hobsch im Jahr 2010 in das rund zwei Stunden entfernte Coburg umzog.

Als Profi habe ich schon viel miterlebt, aber so eine Leidenschaft für einen einzigen Verein habe ich noch nie gesehen. Ex-Club-Profi Bernd Hobsch über seinen ehemaligen Trainerkollegen Hans Winkler

Für Winkler, der zu diesem Zeitpunkt bereits 62 Jahre im Verein tätig war, stellte dies aber keinen Grund dar, selbst den Trainerjob an den Nagel zu hängen, ganz im Gegenteil: Bis heute ist er noch Trainer seiner Frauenmannschaft, die im Laufe der Zeit allerdings auch immer weiter geschrumpft ist. Sowohl mit seinem ehemaligen Trainerkollegen als auch seiner Frauentruppe verbindet Winkler eine enge Freundschaft. Dieses Verhältnis beruht auf Gegenseitigkeit. "Ich schätze Hans als Person und habe über die Jahre eine enge Freundschaft zu ihm aufgebaut. Auch wenn man sich nicht allzu oft sieht, ist man dennoch füreinander da, wenn jemand Hilfe benötigt", betont Hobsch. "Als Profi habe ich schon viel miterlebt, aber so eine Leidenschaft für einen einzigen Verein habe ich noch nie gesehen."

Hans Winkler im Trainingsbetrieb mit seiner Freizeit-Frauenmannschaft. Bernd Hobsch

Im kommenden März feiert Winkler seinen 83. Geburtstag. Obwohl der Rentner körperlich noch einen deutlich jüngeren Anschein macht - bis zu viermal in der Woche steht bei Winkler eine Sechs-Kilometer-Cardio-Einheit auf dem Programm, hinzu kommt Yoga und Radfahren -, spielte die TSV-Ikone zuletzt immer wieder mit dem Gedanken, nun doch einen Schlussstrich zu ziehen. In Bezug auf ein mögliches Ende seiner Zeit beim TSV Ochenbruck kommt Winkler allerdings nicht über den Konjunktiv hinaus. "Wenn ich aufhöre…", betont der 82-Jährige immer wieder und erklärt, dass er sich noch nicht sicher wäre, ob es wirklich klappt. Eines steht für Winkler aber zweifelsohne fest. Auch wenn er künftig möglicherweise nicht mehr offiziell in einem der Ämter beim TSV Ochenbruck stehen sollte, wird der Verein für Winkler nie in Vergessenheit geraten, ganz nach dem Sprichwort: "Du kriegst den Winkler zwar aus Ochenbruck, aber Ochenbruck nicht aus dem Winkler."